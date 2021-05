Madre muere por COVID tras dar a luz; no conoció a su bebé

MUNDO.- Lo que debieron ser días de felicidad por la llegada de un nuevo miembro a la familia, se convirtió en tragedia luego de que la madre muriera víctima de COVID-19.

Brenda Nicole Sosa, de 24 años de edad, se contagió de coronavirus a prinicpios de mayo, por lo que fue llevada a un hospital de su localidad en Mendoza, Argentina y posteriormente intubada. Esto a días de dar a luz a su tercer hijo.

Sosa, dejó a tres pequeños, uno de cinco, otro de siete y el recién nacido, quien vino al mundo mediante una cesárea de emergencia mientras la madre estaba en coma inducido. El proceso se llevó a cabo con éxito, aunque la condición de la madre era preocupante.

El pequeño nació sin complicaciones, la madre continuó aparentemente recuperándose en el hospital. Sin embargo, días después y debido a complicaciones murió por el virus sin conocer a su pequeño hijo.

La noticia fue dada a conocer a través del posteo que realizó un familiar de la joven en redes sociales, quien llamó a las personas a cuidarse.

Podés no creer en el virus y en la pandemia. Podés decir qué es un invento, que esto no existe y descalificar al sistema de Salud, médicos, científicos… Dirás que la vacuna es un comercio, un experimento global. Lo que no podés negar es la cantidad de gente joven que está muriendo y el esfuerzo de miles de personas que trabajan en hospitales y vacunatorios

Familia de Brenda Nicole Sosa, mujer muerta por covid-19

CON INFORMACIÓN DE MULTIMEDIOS