Acusaciones de Frida son por dinero y fama: Enrique Guzmán

MÉXICO.- Enrique Guzmán aseguró que su nieta, Frida Sofía, lo acusó de haberla tocado indebidamente con motivación en la fama y en el dinero que podría obtener al venderle una entrevista exclusiva a Gustavo Adolfo Infante.

De acuerdo con el cantante, en entrevista para el programa “Hoy”, el cantante dijo que todos los señalamientos en su contra son infundados y que estos pudieron deberse a dos razones.

La primera de ellas es que Alejandra Guzmán dejó de enviarle dinero para su manutención y la segunda es la necesidad de obtener mayor proyección en los medios de comunicación para mejorar su economía.

“Primero que Ale le quitara el gasto, de darle dinero, vive en un departamento lujoso en el centro de Miami, que le regaló la mamá, no el papá, ni el tío, pero en este momento ya no tiene modo de… no sé, pagar el mantenimiento, o estacionamiento, o qué sé yo, y entonces vende la entrevista”.

Dijo además estar en desacuerdo con Gustavo Adolfo Infante, de quien dijo que no ha dejado de atacarlo a diario en su programa, en el que lo ha llamado ladrón o violento.

El intérprete de “Payasito” dijo que su mayor problema es que no hay quien cuestione lo que dice la hija de la “Reina del Rock”, situación que le preocupa porque no hay pruebas de las acusaciones.

“La desgracia es que mucha gente sí cree que ella es la víctima, ella sí es bellísima y santa, y vamos encontrando cosas que no son tan verdaderas, es difícil, es violenta”.

Además de esto, el intérprete dijo que Frida quiere ser una estrella igual de importante que su mamá y que la única manera en la que puede hacerlo es por medio de atacar su imagen.

“Puede que no sea la primera de los eventos, puede que haya más, que siga haciendo entrevistas de este tipo para ganar dinero y sentirse María Félix, ¡qué sé yo!”.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO