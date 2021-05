Disney Plus revela trailer de “Monsters at Work”

ESTADOS UNIDOS.- Disney Plus está tratando de competir con otros servicios de streaming como Netflix y Amazon Prime Video, por ello busca ampliar su catálogo de producciones originales. La plataforma reveló el primer trailer Monsters at Work, secuela de la película de monstruos de Pixar, la cual vio la luz por primera vez en 2001.

Mike y Sulley continuarán la historia de Monsters, Inc, en la cual ahora serán los jefes de la fábrica de energía después de que descubrieran que el señor Waternoose, quería robar niños para recopilar sus gritos. Monstruópolis necesita energía y los amigos proponen que ahora sean las risas de los infantes las que generen esta actividad.

¿De qué trata Monsters at Work?

Además de contar con los personajes originales de la película del 2001, también tendrá nuevos. Por ejemplo, Tylor Tuskmon, un egresado de Monsters University que sueña con trabajar con Mike Wazowski y Sulley. Al postularse a asustador en Monsters Inc. descubre que la empresa ya no se dedica a asustar, sino al stand up comedy.

Esta historia llega a la plataforma gracias a Pete Docter, director de la primera película en donde aparece Boo y del reciente éxito “Soul”. También participan Kathleen Thorson Good y Rob Gibbs, en esta nueva propuesta para la plataforma de streaming de la compañía de Mickey Mouse.

¿Cuándo se estrena Monsters at Work en Disney+?

El estreno de Monsters at Work en Disney Plus Estados Unidos será el próximo 2 de julio de 2021. Aún se desconoce si se estrenará en la misma fecha en Latinoamérica o tendrá algunas semanas de retraso, sin embargo, se espera que sea todo un éxito este proyecto original, al igual que lo han sido WandaVision y Falcon y el Soldado del Invierno.

Esta nueva trama es parte de las peticiones de los fans, quienes pidieron que se continuara la historia para conocer qué pasó con Boo, pues la precuela Monsters University se centró en la vida universitaria de los protagonistas, y aunque fue interesante, divertida y tuvo muchas enseñanzas, los seguidores querían más de Monsters, Inc.

