Tromba deja destrucción en Nuevo Laredo

NUEVO LAREDO, Tam.- En solo 40 minutos, una tromba con vientos de más de 150 kilómetros por hora que azotó Nuevo Laredo la noche de este lunes, dejó una persona muerta, una lesionada, un menor extraviado, un mega apagón y daños materiales aún por cuantificar.

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, dio instrucciones para que personal de las dependencias estatales, coordinen apoyos a las familias de esta ciudad, por la tromba.

El director de Protección Civil y Bomberos , Omar Enríquez Sánchez, explicó que se atendieron reportes por 111 árboles en riesgo; 20 fugas de gas, 55 postes en riesgo con cables colgando y anuncios espectaculares; 25 apoyos ciudadanos, cinco bardas derrumbadas, cinco volcaduras; un menor extraviado; una defunción, una persona lesionada y 11 personas trasladadas a un albergue del municipio.

El Coordinador de Protección Civil en Tamaulipas, Pedro Granados Ramírez, explicó que el fenómeno hidrometeorológico se reportó alrededor de las 10:40 de la noche del lunes, con rachas de viento muy fuerte, además de lluvia y la caída de granizo en la zona norponiente de la ciudad.

Explicó que los daños mayores se registraron por los fuertes vientos que además provocaron la volcadura de al menos diez camiones de carga, por lo que se hizo un cierre parcial de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo.

El funcionario explicó que en alrededor de 40 minutos, cayó una pulgada y media de lluvia, provocando algunos encharcamientos en 12 colonias, sin embargo, fueron los vientos los que provocaron las mayores afectaciones.

La Comisión Federal de Electricidad, reportó la interrupción del suministro de energía eléctrica cerca de las 11:00 de la noche a 157 mil 228 usuarios, por daño en 11 líneas de trasmisión, el colapso de 14 estructuras, 141 postes y una antena de comunicación.

Tras activarse los protocolos para la atención de emergencias, se ha restablecido el servicio al 40 por ciento, trabajando en ello, 248 trabajadores electricistas, 75 vehículos y 43 grúas.

Trabajan para quitar escombros y atender todas las situaciones que se presentaron por esta tromba, 600 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional, Comisión Federal de Electricidad, Tránsito y Vialidad, así como de Protección Civil y Bomberos.

La situación provocó largas filas en el Puente de Comercio Mundial, extendiéndose por la carretera Mex II desde el puente, hasta el entronque con la carretera Anáhuac, por lo que se habilitó el Puente Colombia para atender los cruces de carga.

El aeropuerto i n t e r n a c i o n a l Q u e t z a l c ó a t l s e e n c u e n t r a cerrado, luego que los vientos levantaron paredes, techos y causaron destrozos en oficinas y el hangar.

El Secretario de Bienestar Social, Rómulo Garza Martínez, informó que se estará dotando de un apoyo alimentario a las familias de las colonias afectadas, “vamos a contribuir de diferentes formas, donde se pueda, acercaremos equipo por si ha afectaciones mayores, poder ayudar”.

POR PERLA RESÉNDEZ

EXPRESO-LA RAZÓN