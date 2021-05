MÉXICO.- Feminicida serial fue un título, al más viejo y puro estilo del rotativo ¡Alarma!, sobre la noticia de un septuagenario que en el Estado de México, la entidad con más altos índices de feminicidios, fue descubierto casi con las manos sobre su víctima, a quién habría asesinado días antes.

Una noticia espeluznante que conmociona a toda la nación. Una de las once historias que cada día se registran en el México feminicida. Una nota que parece sacada de otro tiempo, donde la revista policiaca que narró miles de “crímenes pasionales” del país, desde 1963 hasta 2014 y que vendía sus notas rojas con amarillismo extremo, acompañadas de fotografías explicitas y colocaba titulares como: “violola, matola y enterrola”, “sádico asesinato”, “maniático sexual”, “violó a su hijastra”, “la mate porque ya no me quería por viejo” “caníbal, loco mataba a sus novias”.

Pero es en este México, el de hoy, cuando ya se tipifica el feminicidio y se deja de disfrazar las muertes de mujeres que antes se etiquetaban como asuntos de pasión, que los medios de nuevo se volcaron sobre una información que pronto convirtieron en espectáculo, de inmediato a recrear la escena del crimen, a charlar con los vecinos que estupefactos hablan de una persona amable, participativa en política y acciones comunitarias, alguien solo, per

o educado, que aparentaba ser más joven y no tener líos.

También las autoridades aportaron su “sal y pimienta” a esta grotesca información, desde el lugar de los hechos, la Fiscal de Investigación de Delitos de Género, adelantó la posibilidad de 30 víctimas más encontradas asesinadas ahí mismo, con la presunción de que también eran consumidas por el hombre, mostrando ropa ensangrentada, maquillaje, zapatos y credenciales con identificación de las víctimas, avivando la llama que transforma el terrorífico hecho en un objeto de consumo mediático.

Es la primera ocasión, desde que se aceptó jurídicamente el término feminicidio que se narra con tanto lujo de detalle una historia de este tipo bajo el título de “feminicida serial”.

Para la escritora feminista Rita Segato, antropóloga argentina que formuló el término “femigenocidio” para referirse a los asesinatos de mujeres que alcanzan el grado de lesa humanidad o genocidio, y que ha realizado estudios de violencia feminicida en nuestro país, especialmente con las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, el tratamiento de la información que se vierte tras estos hechos, puede derivan en imitaciones, se empodera al agresor y se contagian las conductas ilícitas con narrativas que no contienen un análisis con perspectiva de género.

Ante la espectacular noticia, que es reiterativa, que ofrece un relato detallado del delito para atraer más espectadores, se puede caer en la provocación, porque, aunque se nos hable de “un monstro”, al protagonista se le coloca como un hombre “fuerte” que puede encontrar empatía en otros y ser sujeto convocante a más ilícitos. “La masculinidad busca mostrar potencia, aunque sea monstruosa” dice Segato al analizar la violencia de género, más allá de los números, en sus formas de crueldad.

En 2017, un medio en España le cuestiono sobre cómo tratar la violencia hacia la mujer y los feminicidios sin “espectacularizar” la noticia, sin morbo diríamos en México y su respuesta es básica: falta discusión en las redacciones, no hay debate de cómo se muestran estos hechos ante la sociedad. Refiere además que así como se trata el suicidio, que ya se sabe que son hechos atrayentes que pueden llegar a ser contagiosos y miméticos, la violencia contra las mujeres también es contagiosa y puede transformarse en espectáculo, “la violencia mediatizada muestra un sujeto potente, un monstruo, pero potente”.

De ahí la importancia de un buen tratamiento, con lenguaje no sexista y con perspectiva de género, sobre estas lamentables noticias.

Desde luego que es importante documentar los hechos, comunicar y dar seguimiento a las investigaciones, lo importante es la no repetición de estas amargas historias.

EN BOCA DE TODOS / GUADALUPE ESCOBEDO CONDE