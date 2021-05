Mata a intruso y oculta el cadáver en su casa durante 15 años

AUSTRALIA.- Las autoridades de Sídney encontraron más de 70 ambientadores junto al cadáver momificado de un presunto ladrón casi 15 años después de que muriera de un balazo cuando asaltó una vivienda ubicada en los suburbios de esa ciudad de Australia.

Shane Snellman, un hombre con antecedentes penales, habría perdido la vida en octubre de 2002 a manos del dueño de ese inmueble, Bruce Roberts, pero el hecho no se conoció hasta varios meses después de que falleció el autor del disparo letal.

Los vecinos de Roberts manifestaron que casi nunca abandonaba su hogar, donde almacenaba objetos de manera compulsiva, y solo contemplaron que le habría sucedido algo porque no recogía el correo que recibía, en julio de 2017.

Finalmente, los servicios de emergencia accedieron a la vivienda y encontraron el cadáver de su propietario sobre una caldera, un deceso que se produjo por causas naturales entre el 26 de mayo y el 21 de julio de ese año, informa el canal local ABC News.

The remains of Shane Snellman were found inside the Greenwich home in 2018 – surrounded by air fresheners. #9Newshttps://t.co/kM6eaiiGqd

— 9News Sydney (@9NewsSyd) May 20, 2021