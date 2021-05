Por encima de todo…

TAMAULIPAS.- La lectura que se le daba todavía hasta anoche a la persecución judicial contra el gobernador de Tamaulipas se había quedado muy corta; no es un atentado a la investidura de un mandatario estatal electo en las urnas y la inmunidad procesal de que goza lo que debemos leer; es el atropello, el asalto, el ninguneo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el tema de fondo.

Así es mis queridos boes, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, el gobernador panista de Tamaulipas, es sólo el instrumento que pretende usar ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y su 4T para avasallar al Poder Judicial, acallar las voces críticas, amenazar a los gobernantes incómodos de la oposición y terminar de implantar un régimen que cada vez hiede más a uno de esos del totalitarismo.

Ayer no estaba a discusión si CABEZA DE VACA tiene fuero o no, la propia Fiscalía General de la República de ALEJANDRO GERTZ MANERO reconocía esa prerrogativa del mandatario estatal cuando reclamó a la Corte por el fallo del Ministro JOSÉ LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ.

No lo está hoy, porque el Magistrado lo establece en su decisión: una vez que termine su mandato constitucional podrá ser procesado conforme a la ley.

Mientras tiene inmunidad procesal. Insisto, la discusión deja de ser solo de Tamaulipas y de los tamaulipecos que elegimos libremente a un gobernante, la discusión hoy debe ser un tema de México, porque por encima del Artículo 111 Constitucional que establece que es el Congreso local el que tiene la última palabra para retirar el fuero a un funcionario de ese nivel, se ha puesto el Ejecutivo federal encarnado en LÓPEZ OBRADOR. ¿Y el Pacto Federal? ¿Y la soberanía de los Estados?, ¿Y la Constitución Federal?, ¿Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿En verdad en el México de la Cuarta Transformación AMLO y su Fiscalía pueden pisotear a la Constitución federal, ningunear a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y violentar la soberanía de un Estado y de su Congreso local? No es un tema de CABEZA DE VACA como algunos simplistas festinan, ni siquiera de un Estado, es el permiso que Por encima de todo… se da un presidente que se inviste como el tirano capaz de avasallar a sus pares, en este caso a la Corte y a los Estados.

La orden de aprehensión girada ayer, aderezada con una alerta migratoria lanzada por el Instituto Nacional de Migración revela que a pesar de la ley AMLO va con todo contra CABEZA DE VACA, indica que si el cuidado de alguna de las formas seguía vigente, ayer se perdió el por completo.

Ha quedado claro que LÓPEZ OBRADOR está dispuesto a pasar por encima de la Constitución, la Corte, la oposición y todo lo que se interponga en su camino, sea legal o no, que lo que importa es cumplir un capricho, cumplir una amenaza y propagar una advertencia al resto.

Por la noche, luego de que por la mañana anduvo en San Fernando, luego en Victoria trabajando, el gobernador CABEZA DE VACA fijó postura y también advirtió que se defenderá hasta el límite de sus fuerzas.

Es evidente, publicó el gobernador, “la violación a la presunción de inocencia y a las garantías del debido proceso, tengo conocimiento de que se ha girado orden de aprehensión en mi contra, a pesar de que el Congreso de Tamaulipas y la Suprema Corte de Justicia de la Nación han determinado que se mantiene vigente e intocable la protección que otorga la Constitución General de la República a un Gobernador de un Estado Libre y Soberano”, añadió “En reiteradas ocasiones, incluso a través de juicios de amparos, he solicitado conocer y comparecer a la carpeta de investigación, tal y como lo hice durante el procedimiento de declaración de procedencia que la mayoría en el Gobierno enderezó perversamente en mi contra” Señaló que no le han dejado defenderse “Ahora violentan la decisión de un Congreso soberano y, peor aún, desoyen una determinación judicial del máximo Tribunal del país” Y le puso calificativo a la persecución: “Los motivos políticos son evidentes.

Se usa la justicia para perseguir y amedrentar a los opositores y a los ciudadanos críticos a la gestión del Gobierno y de su partido, sobre todo cuando la preferencia electoral de los ciudadanos va en franco declive.

No es casualidad que la existencia de la orden de aprehensión se hubiese difundido en primera instancia por militantes del partido en el Gobierno. Esto sólo significa que la decisión de proceder en mi contra se tomó en Palacio Nacional” Reconoció que se enfrenta a un poder que le ataca política y mediaticamente: “Estoy consciente de que el piso no es parejo y que la ley ha quedado sepultada por el capricho.

La Constitución no protege a la persona, sino a la función que un servidor público democráticamente electo desempeña. Nuestra ley fundamental garantiza que la responsabilidad que otorgan los ciudadanos a través de las urnas, no sea revertida arbitraria y discrecionalmente para mandar mensajes de miedo o de intimidación” Y advirtió: El pueblo libre y soberano de Tamaulipas me trajo hasta aquí. Defenderé hasta el límite de mis fuerzas su veredicto.

Este país no es la Nación de un solo hombre. México nos pertenece a todos. ¿Qué sigue?, días de confusión, pero también jornadas en las que la templanza, la fidelidad y la entereza de algunos políticos locales estará a prueba.

CONFESIONARIO / MELITÓN GARCÍA DE LA ROSA