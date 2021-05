Lady Gaga revela que fue violada a los 19 años y quedó embarazada

ESTADOS UNIDOS.- Por primera vez, Lady Gaga se está abriendo con su público sobre cómo sus traumas del pasado han construido a la mujer que es hoy. La cantante de 35 años apareció en el episodio de estreno de la nueva serie documental de Apple TV + de Oprah Winfrey y el Príncipe Harry llamada “The Me You Can’t See”, que se lanzó este viernes, y que se centra en conversaciones sobre salud mental con expertos y varias figuras públicas.

Durante este episodio, Gaga se sinceró sobre las consecuencias de haber sido violada. “Tenía 19 años y ya estaba en el negocio, y un productor me dijo: ‘Quítate la ropa'”, recordó el cantante de “Million Reasons” entre lágrimas. “Y dije que no. Y me fui, entonces me dijeron que iban a quemar toda mi música. Y no se detuvieron. No dejaron de preguntarme, y me quedé paralizada y yo solo… yo no… ni siquiera lo recuerdo”.

Gaga luego continuó explicando que si bien respeta a los sobrevivientes que revelan públicamente a sus agresores, ha decidido no nombrar a su abusador porque “no quiere volver a enfrentarse a esa persona nunca más”. Durante su revelación, la cantante ganadora del Premio Grammy también contó que meses después fue a un hospital para buscar ayuda para el dolor y el entumecimiento que estaba experimentando.

“Primero sentí un dolor total, luego me quedé paralizada”, dijo Gaga. “Y luego estuve enferma durante semanas y semanas y semanas y semanas después, y me di cuenta de que era el mismo dolor que sentía cuando la persona que me violó me dejó embarazada en una esquina de la casa de mis padres porque estaba vomitando y enferma. Porque habían abusado de mí. Estuve encerrada en un estudio durante meses”.

Gaga dijo que se convirtió en una persona diferente debido al dolor que sufrió, lo que la llevó a una ‘psicosis total’. “Durante un par de años, no fui la misma chica”, dijo. Continuó, “la forma en que me siento cuando siento dolor fue como me sentí justo después de ser violada. Me han hecho tantas resonancias magnéticas y escáneres en los que no encuentran nada. Pero tu cuerpo recuerda. No podía sentir nada, me desvinculé. Es como si tu cerebro se desconectara”.

Gaga también reveló que se ha autolesionado recientemente. “¿Sabes por qué no es bueno autolesionarse? Porque te hace sentir peor”, dijo Gaga. “Crees que te vas a sentir mejor porque le estás mostrando a alguien, ‘Oye, mira, me duele’. No ayuda.”, agregó.

Gaga también compartió algunas palabras de sabiduría para los fanáticos que podrían estar sufriendo actualmente, y señaló que es crucial encontrar “una persona que te apoye”. “Todo el mundo piensa que [estar bien] es una línea recta, que es como cualquier otro virus. Que te enfermas y luego te curas. Pero no es así, simplemente no es así”.

En “The Me You Can’t See”, Winfrey, de 67 años, y el Príncipe Harry, de 36, organizan discusiones sobre salud mental y bienestar emocional mientras se abren sobre sus propios “viajes y luchas de salud mental”, ya que esperan “desestigmatizar un tema muy incomprendido y dar esperanza a los espectadores que se enteran de que no están solos”.

Junto a Gaga, la serie también contará con otros participantes como Glenn Close y las estrellas de la NBA DeMar DeRozan y Langston Galloway. También aparecen el defensor de la salud mental Zak Williams, la boxeadora olímpica Virginia “Ginny” Fuchs y el famoso chef Rashad Armstead.

CON INFORMACIÓN DE VANGUARDIA