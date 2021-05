Normalistas protestan para que liberen a más de 90 estudiantes

CHIAPAS.- En su mayoría son alumnos de la Normal Rural MACTUMATZA que exigen la liberación de más de 90 compañeros que fueron detenidos el pasado 18 de mayo en el estado de Chiapas.

“Venimos de diferentes Normales Rurales del país. El pasado 18 de mayo los compañeros se encontraban haciendo una actividad, estaban liberando la caseta Chiapa de Corzo San Cristóbal y fueron reprimidos totalmente por los elementos policíacos. Les lanzaron gas pimienta y balas de goma. En ese ataque fueron detenidos oficialmente 96 personas Pero además hay compañeros que no se han reportado y que no están detenidos Así es que todavía no sabemos dónde están esos compañeros”, dijo de manera anónima un alumno de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México.

Los inconformes también exigen la realización de exámenes de ingreso a las escuelas normales rurales de forma presencial y no en línea, ya que muchos de ellos carecen de computadora e internet.

Una comisión ingresó a Palacio Nacional para dialogar con autoridades, sin embargo, no obtuvieron las respuestas favorables que pretendían.

Decidieron marchar hacia la Secretaría de Gobernación para entrevistarse con autoridades de alto nivel y que les pudieran dar una solución.

“En la sesión en la que entraron no hubo nada de solución, por eso decidimos nosotros trasladarnos a este lugar. Estamos allá en Palacio Nacional y nos mandan para acá para este lugar (Secretaría de Gobernación). Se están echando la bolita uno al otro y no nos dan ninguna solución”.

“Se entregó un pliego petitorio, pero desde hace tiempo ya se había entregado.. En esta protesta no se encuentra ningún familiar de los compañeros desaparecidos solamente somos compañeros de la delegación. De nuestros compañeros detenidos sólo sabemos que los trasladaron al penal y no hemos tenido comunicación directamente con ellos ni los padres ni nosotros. No sabemos la situación que están pasando ellos allá dentro. Lo que queremos saber es cómo están y nos den solución para poder sacarlos de donde estén”, expresó Genaro Vázquez, otro de los normalistas.

Después de algunos minutos ingresó una comisión de 6 personas para dialogar con autoridades de la Secretaría de Gobernación y les informaron que ya tienen agendada una cita para el próximo martes en el estado de Chiapas, con las autoridades involucradas, para poder resolver los temas que les aquejan como la desaparición de algunos de sus compañeros, libertad para los que se encuentran detenidos y, con la Secretaría Educación Pública, los temas acerca de las pruebas presenciales.

Cabe señalar que los normalistas continúan bloqueando Avenida Bucareli entre Morelos y General Prim. Refieren que no se retirarán hasta que sus compañeros concluyan el diálogo con las autoridades de la Segob.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO

#AcciónUrgente ???? ???? Exigimos al Estado garantizar la vida, integridad y seguridad de lxs 95 estudiantxs de la Escuela Normal Rural “Mactumatzá” detenidxs por manifestarse y se investigue las violaciones a sus #DDHH. ????️ Firma: https://t.co/X5sZZHX36s Vía: @CdhFrayba pic.twitter.com/f8cEamUATb — Red TDT (@RedTDT) May 21, 2021

Dictan prisión preventiva a 93 estudiantes de la Normal Rural Mactumatzá por delitos como motín, pandillerismo, robo con violencia y daños. Estudiantes y familiares exigen su liberación. Vía @torreon pic.twitter.com/GxXzGsoRan — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) May 21, 2021