‘Prende’ enojo: no llega recibo; pero cortan luz

TAMAULIPAS.- Habitantes de cinco fraccionamientos de la zona norte realizaron un reclamo público contra la Comisión Federal de Electricidad por los cortes que se realizan sin entregar previamente un recibo.

Juan M. dijo que este mes no le llegó el recibo de la CFE y así ocurrió en dos cuadras del fraccionamiento Villarreal por lo que al acercarse el día de corte no saben cuánto adeudan.

“Por no llegar el recibo quise acudir a las oficinas de la calzada para ver porque no llegan los recibos y al acercarme me percate que había una gran fila de personas que viven en otras zonas de la ciudad que tienen el mismo problema”

Hace dos dos meses, dijo, ocurrió el mismo problema en la colonia Azteca, donde 10 casas se quedaron sin servicio, por no pagar el recibo, aún cuando nunca les llegó.

De acuerdo a las declaraciones de afectados, esos casos no son raros, ya que se repite en fraccionamientos como: Villa Jardín, Burócratas, zona centro y otros más de la zona norte de la ciudad donde al cortarles el servicio tarda 3 días en reconectarlas.

“Tras sufrir el corte sin llegar el recibo la gente va a pagar lo que debe, aún así tardan mucho en reconectar, pese a que han sido días muy calurosos y la comida de echa a perder de forma rápida” dijo el entrevistado.

POR RAÚL LÓPEZ GARCÍA

EXPRESO-LA RAZÓN