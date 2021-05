Baja afluencia en vacunación

TAMAULIPAS.- La afluencia de personas del grupo de edad entre 50 a 59 años de edad es muy inferior a la que se registró en la etapa de vacunación para adultos mayores en esta capital.

De acuerdo a la información proporcionada por la delegada regional de la zona 8 de la Secretaría de Bienestar federal, Micaela Martínez Narváez, para la capital tamaulipeca se tiene disponible un total de 30 mil dosis de la vacuna Pifzer.

Para el primer día de la jornada se aplicaron 7 mil dosis, misma cantidad fue abierta para el segundo día de actividades, aunque los cuatro puntos de vacunación lucieron prácticamente desiertos durante varias horas de la jornada. Se espera que en el transcurso de este sábado y domingo se registre una mayor demanda de personas, debido a que un alto porcentaje en este grupo de edad son activos laboralmente.

En algunos reportes recibidos en EXPRESO, dan a conocer que en sus centros de trabajo, ya sea público o privado no les dieron permiso de ausentarse algunas horas para realizar el proceso de vacunación conforme a su letra de apellido.

Por lo mismo esperan a que en el transcurso del fin de semana que tienen más tiempo libre puedan acudir a aplicarse la vacuna contra el Covid-19 en su primera dosis. Personas que acudieron en transporte público al Poliforum de Ciudad Victoria, se quejaron de la falta de sensibilidad por parte de los servidores de la nación y encargados del punto de vacunación.

“Nos fuimos en micro y no nos quisieron vacunar, nos dijeron que nos fuéramos a la primaria o al Cbtis, porque ahí solo a los que iban en carro estaban atendiendo”, dijo María H. José Cruz, otra de las personas que fue en transporte público, denunció la falta de atención: “aunque no fui en carro yo podía esperar mis 30 minutos de vigilancia ahí sentado en las bancas, pero no quisieron y tuve que moverme a la primaria del centro”.

POR NORA ALICIA HERNÁNDEZHERRERA

EXPRESO-LA RAZÓN