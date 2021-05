Volcán entra en erupción en Congo; activan plan de evacuación

CONGO.- Luego de que uno de los volcanes más activos y peligrosos de África entrara en erupción en la República Democrática del Congo, las autoridades gubernamentales activaron el plan de evacuación para la ciudad de Goma.

Tras diversas erupciones, los miembros del gobierno se reunieron de forma urgente para tomar las medidas necesarias para salvaguardar la vida de las personas que viven cerca del volcán.

Previamente, la erupción del Nyiragongo, que se ubica a unos 20 kilómetros al norte de Goma, provocó pánico entre los residentes de esa ciudad, que comenzaron a abandonar sus hogares dirigiéndose hacia la cercana frontera con Ruanda.

Medios locales informaron que tras la erupción del volcán, las casas cercanas al volcán se quedaron sin energía eléctrica, por lo cual no pueden mantener comunicación con sus familiares ni ver noticias para saber la magnitud de las erupciones.

La última vez que el Nyiragongo entró en erupción fue el 17 de enero de 2002. Entonces provocó a muerte de 250 personas y dejó a 120.000 sin hogar después de que la lava cubriera casi toda la parte oriental de Goma, incluida la mitad de la pista de aterrizaje del aeropuerto.

CON INFORMACIÓN DE ELPOPULAR

Mount #Nyiragongo #volcano in DR #Congo is currently erupting.People are fleeing to safe place. ????????pic.twitter.com/SYJ2i17tdi

— Auron (@auron83591234) May 23, 2021