Los Simpson rinden homenaje a Frida Kahlo y Diego Rivera

Los Simpson están llenos de referencias y grandes íconos del arte, la ciencia, la historia y la cultura de Estados Unidos y del mundo; sin embargo, hay una gran referencia a dos emblemáticos artistas mexicanos: la pareja de Frida Kahlo y Diego Rivera. ¿No recuerdas el capítulo en el que aparecieron? Es normal, pues aparecieron en la temporada 32 de la serie, la cual no se ha estrenado en México y América Latina, por lo que deberás quedarte con nosotros hasta el final para saber cómo es su aparición, o esperar a que se estrene el episodio en la región.

Dentro de la esperada temporada 32 está el capítulo número 3 titulado ‘Now Museum, Now You Don’t ‘(Ahora museo, ahora no’, aún sin título oficial en español), que según Den of Geek trata principalmente sobre Lisa, quien se queda enferma en casa y comienza a contar algunas historias, donde destacan historias de artistas al rededor del mundo en varias épocas.

Sin embargo, hay una escena donde vemos a Homero llegando a la habitación de Lisa donde está contando historias con Bart.

Es por ello que la niña amarilla comienza a preguntarle a su padre sobre Diego Rivera y Frida Kahlo, cuando comienza a contar su historia, que comienza en 1929, cuando se casaron.

En la secuencia, vemos la emblemática Casa Azul (hoy el Museo Frida Kahlo), ubicada en Coyoacán, Ciudad de México. En ella, Homero y Marge, caracterizados por Diego y Frida respectivamente, quienes se están casando ante un amplio público. En la escena aparece El Barto, quien hiere al jefe Górgory tras contraer nupcias.

En algunas imágenes más, vemos a Frida (Marge) hablando con Selma y Patty a modo de su conciencia. Ellas le aconsejan pintar su desgracia y dejar a su marido, por lo que se dispone a hacer cuadros, después de ello, llega su esposo y comienza a apreciar sus cuadros.

Tras ello, Homero despierta a Marge, quien duerme en el sillón, para decirle que él no es ni la mitad de artista de lo que es ella, y le admite que la ha estado subestimando. “Estoy diciendo que te he subestimado todo este tiempo. ¡Eres una genio! De ahora en adelante, te mostraré mi asombro durmiendo con otras mujeres, empezando hace una hora…”, dice Homero de forma irónica en el papel de Diego Rivera; ella le responde que hará lo misma “desde hace dos horas”, también como referencia a los rumores de lesbianismo de Frida. ¿Puedes esperar a que se estrene el capítulo completo en México y América Latina? ¿Qué tanto refleja este capítulo lo que fueron Frida Kahlo y Diego Rivera? Júzgalo por ti mismo con los videos.

