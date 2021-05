Prevén crecimiento del PIB en 28 de 32 estados

CDMX.- La economía mexicana se encuentra en el camino de la recuperación. La reapertura de actividades y la mitigación de efectos adversos de la pandemia de COVID-19 marcan la pauta de la reactivación de los estados, pero lenta y desigual, advierten especialistas.

Luego de que sólo la economía de una entidad terminó 2020 en terreno positivo (Tabasco), para este año se espera que 28 de los 32 estados logren que su PIB crezca, de acuerdo con un análisis sobre la Situación Regional Sectorial México de BBVA Research. Con base en las estimaciones, Zacatecas y Sonora se sumarían a Tabasco como las únicas entidades en ubicarse por arriba de los niveles alcanzados en 2019, el resto tendrá que esperar un año o incluso más para volver a esas cifras.

En Zacatecas se prevé una tasa de crecimiento de 11.3%. Sonora avanzará 6.1% en 2021.

Curiosamente, la única entidad que no retrocedió en el año de la pandemia fue Tabasco, que creció 3.3% en 2020, no logra sostener la tendencia positiva y este 2021 su economía se contraerá 0.8%. El retroceso no le hará perder los niveles que llegó a tener previo a la crisis sanitaria. Nayarit, Tlaxcala y Campeche seguirán remando contracorriente, pues este año también tendrán tasas negativas, de -0.6%, -2.3% y -6.2%, respectivamente. Son de las entidades que tardarán más tiempo en recuperarse.

Hay otros estados de los que se espera un fuerte crecimiento, como Quintana Roo y Baja California Sur, ambas con una orientación turística.