AMLO pide ‘no exagerar’ y que se mantengan las clases presenciales en Campeche y Nayarit

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “exagerado” el hecho de que estados como Campeche y Nayarit hayan retrasado el regreso a clases presenciales.

“Hicieron bien pero no se debe exagerar, hay que aislar si se encuentra un contagio o un brote, se aísla pero no cerrar por completo, no parar. Tenemos información de que la pandemia sigue perdiendo fuerza, no hay indicios o elementos para preocuparnos de que pueda venir una tercera ola, si no, lo diríamos”, declaró.

“Pueden darse casos aislados pero esto no puede ser algo de preocupación nacional, lo digo por Campeche y Nayarit, pero también porque en Veracruz van a comenzar y aquí en CDMX también”, argumentó.

Tanto Campeche como Nayarit tuvieron que retrasar sus clases presenciales a partir de esta semana luego de que ambas entidades volvieran a semáforo amarillo por riesgo de COVID-19.

López Obrador volvió a recalcar la importancia de regresar a clases presenciales lo más pronto posible en todo el país, lo cual permitirá conocer el tamaño de la deserción escolar en el país derivado de la situación de la emergencia sanitaria por COVID-19.

“Es muy importante regresar a clases presenciales, es cuidar la salud pero también garantizar el derecho a la educación, que no se vuelva costumbre el que los niños tengan que estar frente al televisor, el internet o recibiendo clases en línea, eso no es lo mejor”, expresó.

“No vamos a poder saber de qué dimensión es la deserción si no nos volvemos a reunir en las aulas (…) porque es muy importante la educación, no podemos quedarnos rezagados, hay que hacer un esfuerzo en los estados, entre todos”, adujo.

“Debemos tener buenos protocolos de salud para el regreso a clases, pero no decir ‘hubo un afectado, un contagio y cerramos de nuevo toda la escuela’, no, vamos tratando, buscar la forma de irlo resolviendo”, puntualizó.

