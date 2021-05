Piden ‘cancelar’ estatua de Marilyn Monroe por ser ‘misógina’

ESTADOS UNIDOS.- Hace unos meses, un grupo empresarial local gastó aproximadamente un millón de dólares para comprar a ‘Forever Marilyn’, una estatua de ocho metros de altura de Marilyn Monroe con el fin de atraer turistas a Palm Springs, los empresarios buscan colocarla cerca del Museo de Arte de a finales del verano. Y aunque el plan para reactivar la economía parecía ir avanzando, la estatua ha comenzado a crear controversia, ya que algunos especialistas del arte han considerado que la estatua es ‘misógina’ y una ‘vergüenza’, por lo que están pidiendo cancelarla.

‘Forever Marilyn’ representa a Marilyn Monroe en una escena de la película de Billy Wilder de 1955 llamada “The Seven-Year Itch”, en la que toma su vestido blanco mientras el aire de una rejilla lo levanta hasta su cintura, una escena clásica en la historia de Hollywood. Algunos dicen que es un objeto kitsch que chocaría con la sofisticada escena cultural de Palm Springs, mientras que otros dicen que la estatua está ‘desactualizada’ y es ‘misógina’, y que representa a la estrella de “Los caballeros las prefieren rubias” como un símbolo sexual sin tener en cuenta la historia de su vida y su trabajo.

La controversia ha crecido tanto, que el sábado pasado varias decenas de manifestantes se reunieron cerca de donde se ubicará ‘Forever Marilyn’ para pedir que la gigantesca estatua sea reubicada. “¡Marilyn tiene que irse!”, fue la consigna que ña multitud coreaba mientras sostenía carteles que decían “Marilyn en cualquier lugar menos aquí” y “No Marilyn”.

Un grupo detrás de la protesta es el Comité para Reubicar a Marilyn. La cofundadora y diseñadora de moda Trina Turk recaudó 69 mil dólares en GoFundMe para demandar a la ciudad de Palm Springs por la estatua. La principal oposición de este Comité es la colocación de la estatua en Museum Way, un lugar financiado por los contribuyentes, una carretera recién construida que conduce al Museo de Arte de Palm Springs. El museo fue incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos en 2016 por su arquitectura. El grupo aseguró que aceptarían su ubicación en otro lugar de la ciudad, incluido un parque recién construido adyacente al sitio actual, dijo Turk.

REACTIVANDO EL TURISMO

Jeff Ballinger, abogado de la ciudad de Palm Springs, dijo que no ha habido ninguna discusión sobre el traslado o reubicación de la estatua en los últimos días, ya que ésta fue aprobada por unanimidad el año pasado por el consejo de la ciudad. Por su parte, Jane Emison, presidenta de la junta del Museo de Arte de Palm Springs, dijo que la ubicación propuesta de la estatua daría al público la suposición incorrecta de que es parte de la colección del museo, cuando en realidad el recinto alberga arte de gran calidad. “La sensación general es que la estatua dañará nuestra credibilidad y nuestro objetivo de destacar Palm Springs como un destino de clase mundial para la arquitectura y el diseño de mediados de siglo para los turistas culturales internacionales”, comentó.

PS Resorts, la organización que compró ‘Forever Marilyn’, dijo que la estatua ayudó a la economía local cuando pasó dos años en otra ubicación en Palm Springs, entre 2012 y 2014. Aftab Dada, presidente de PS Resorts y gerente general del Hotel Hilton Palm Springs, cree que la estatua puede tener el mismo efecto durante la recuperación posterior a la crisis de turismo por el COVID-19, ya que se espera que muchas personas publiquen imágenes de ella en redes, elevando el perfil de la ciudad. “’Forever Marilyn’ fue una gran atracción en su pasada ubicación, un éxito comprobado, visitantes y residentes la echaron de menos cuando se fue”, dijo Dada.

PS Resorts recibió un contrato de arrendamiento de tres años en la ubicación propuesta de la estatua por la ciudad de Palm Springs. Aftab Dada dijo que después de dos años, el grupo planea realizar un estudio para determinar el impacto económico general de la estatua en el lugar.

MÁS QUE UN ‘SEX SYMBOL’

Elizabeth Armstrong, exdirectora del Museo de Arte de Palm Springs, encabezó una petición con cerca de 41 mil firmas que argumenta que la estatua es ‘hipersexualizada y misógina’. Ya que no encaja en una ciudad cada vez más liberal. “Esta es una imagen de retroceso a una época en que las mujeres eran realmente tratadas como objetos sexuales”, dijo Armstrong. “Prefiero vivir en una ciudad culturalmente progresista. Es una de las cosas que me gustan de Palm Springs”.

“Forever Marilyn”, esculpida en 2011, ha realizado giras por Chicago, Nueva Jersey y Australia. Mientras estaban en Chicago, algunos especialistas hicieron eco de las críticas de los residentes de Palm Springs, y cuestionaron la conexión de la estatua con la ciudad. Su escultor, John Seward Johnson II, especializado en la creación de estatuas de celebridades gigantes, murió en marzo de 2020. Hasta el momento, la organización que administra su obra no ha hecho comentarios.

En una plaza comercial cerca del sitio propuesto para la estatua en Palm Springs, Sharon Kramer, que posee varios negocios en la ciudad con su esposo, colocó una pancarta que decía “Bienvenida a casa, Marilyn”. Kramer, de 78 años, dijo que tiene una afinidad desde hace mucho tiempo por la fallecida estrella y espera que la estatua pueda atraer tanta atención a la ciudad como lo hizo en 2012. “Había filas para tomar una foto con ella, será todo un éxito”, dijo.

Mara Gladstone, excuradora del Museo de Arte de Palm Springs y comisionada de la Comisión de Artes Públicas de la ciudad, dijo que la ciudad no necesita una estatua de celebridades de gran tamaño para atraer turistas. “Palm Springs está repleta en este momento sin Marilyn, y eso es gracias a algunos restaurantes, al clima y el modernismo”, dijo. Gladstone dijo que el ayuntamiento no solicitó la opinión del grupo sobre la ubicación, ni su opinión sobre la estatua en sí. “No quiero entrar en el debate de ‘¿Es arte o no es arte?’”, dijo.

CON INFORMACIÓN DE VANGUARDIA