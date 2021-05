“Ya se les acabo el talento”; Niurka arremete contra famosas de Only Fans

MÉXICO.- Niurka se encuentra en medio de la polémica por haber realizado topless en televisión abierta. Sin embargo la famosa destacó que no se arrepiente.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la vedette criticó a los famosos que abren su cuenta de OnlyFans para poder conseguir ingresos de sus seguidores.

Niurka sobre famosos en OnlyFans: “Pues ya se les acabó el talento”

Niurka promocionó la playa nudista de Zipolite, Oaxaca, con varias fotografías en sus redes sociales. Al respecto la famosa otorgó una entrevista a ‘De Primero Mano’.

Antes de finalizar su transmisión en vivo, la vedette sorprendió al hacer topless en el programa en vivo. Tras las críticas la cubana se defendió de la polémica.

En el video compartido por ‘Sale el Sol’, Niurka destacó que no se arrepiente de haberse quitado la blusa.

“Yo estaba en mis terrenos, en Zipolite y me dijeron puedes andar con tu consciencia tranquila y el cuerpo desnudo”

La famosa destacó que lo que más le causó gracia fue la reacción que tuvieron los conductores, ya que fue algo que no se encontraba planeado.

“La reacción de todos me dio mucha risa, estuve riéndome yo creo dos días seguidos, lo más rico y delicioso fue la reacción, es una cosa muy divertida”

Niurka dejó en claro que no es la primera vez que hace topless y destacó que no teme a ser multada.

“A mí me hacen firmar algo, y si yo rompo un acuerdo firmado… Pero a mí no me hicieron firmar nada, ni me advirtieron, ni nada. Yo estaba en mis espacios y ya, lo hice de manera natural y espontánea”

Cuando fue cuestionada sobre si abriría su cuenta en OnlyFans como otros famosos, la vedette se posicionó en contra de este las celebridades que cobran a sus seguidores.

“Ay pues ya se les acabó el talento, yo creo no. Lo más fácil es enseñar, cobrar y vivir de eso”

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS