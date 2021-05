No me corrieron, yo renuncie: Miguel Herrera tras su salida del América

MÉXICO.- Miguel Herrera sigue hablando de su paso en el Club América pese a que ya es entrenador de Tigres. Pero ahora hizo una gran revelación que fue él quien renunció el equipo y no lo corrieron como se dio a conocer en redes sociales.

En entrevista con Mediotiempo, Miguel Herrera señaló que el día que perdió la semifinal de Concachampions le dijo a Santiago Baños, director deportivo del América, que si había algún problema, él estaba dispuesto a dar un paso al costado.

“Pregúntenle a Santiago Baños, el día que perdí la Semifinal de Concachampions, antes de que otro directivo tomara una decisión que se inventó él, yo se lo dije a Santiago ‘si ya las cosas no van bien, me hago a un costado, no hay ningún problema’”

MIGUEL HERRERA. DT TIGRES

Miguel Herrera no cobró lo que le faltaba de su contrato

Miguel Herrera tenía todavía varios años de contrato con el Club América cuando dejó su puesto como entrenador del equipo, pero el propio ‘Piojo’ reveló que, por un tema de ética, decidió no cobrar la indemnización que le correspondía.

“Si firmaste por tres años y te van a correr los primeros seis meses, no vas a cobrar dos años y medio porque no trabajaste, reitero, pregunten al América, me hicieron un contrato de cuatro años y cobré seis meses nada más, siete meses creo”.

MIGUEL HERRERA. DT TIGRES

El ‘Piojo’ Herrera se convirtió en DT de Tigres la semana pasada, firmando un contrato por los próximos dos años, en los que buscará levantar títulos con el equipo más poderoso económicamente del futbol mexicano.

El ‘Piojo’ Herrera se reencontrará con el América en Estados Unidos

Miguel Herrera debutará como entrenador del Club Tigres el próximo 7 de julio en un partido amistoso contra Chivas en Estados Unidos, pero unos días después, se medirá a su exequipo, el Club América, el 10 de julio en San Antonio, Texas.

Este será el primer partido en el que Herrera se mide al América tras su segunda etapa en el equipo azulcrema, con el que ganó varios títulos, incluyendo dos de Liga MX.

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS