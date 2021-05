Estoy listo para trabajar en el Congreso: Carlos Fdz.

Cd. Madero.- El candidato del PAN a la Diputación local por el Distrito 20 de Ciudad Madero, Carlos Fernández, aseguró que está listo para trabajar por los maderenses pues ha trabajado de la mano de la gente para conformar un proyecto legislativo que los represente en el Congreso de Tamaulipas.

“Estoy listo porque tenemos muy claro hacia dónde vamos, tenemos muy claro qué puertas vamos a tener que tocar para cubrir todas las necesidades que tiene Ciudad Madero, tenemos mucha claridad de lo queremos en el Congreso del Estado”, aseguró.

El candidato del PAN señaló que la gente le ha pedido que hable de las propuestas e ideas que busca convertir en políticas públicas en el Congreso del Estado, y hasta ahora es el único contendiente que ha presentado un plan de acción.

“La gente me lo ha pedido en los recorridos, quieren que demos a conocer cuáles son nuestras propuestas, por eso es que yo solicité un debate y al no realizarse, presenté mi Plataforma Legislativa en una transmisión en línea y soy el único que lo ha hecho. En estos recorridos me he dado cuenta que en esta elección la gente va a votar bien informada”, refirió.

Carlos Fernández señaló que no desaprovechará ni un minuto de esta campaña para seguir con sus recorridos casa por casa en las colonias de Ciudad Madero, pues su objetivo y misión es escuchar la voz de todos los maderenses para representarlos en el Congreso de Tamaulipas.

Por Óscar Figueroa