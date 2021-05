‘Brinca’ Covid-19 a población joven

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Los casos de Covid-19 en personas de entre 20 a 40 años van en aumento por la migración del virus a ese grupo de edad, luego que los de 50 años, 60 años y más ya han recibido la inmunización o vacunación.

Santos Daniel Carmona Aguirre epidemiólogo del Hospital La Salle en Ciudad Victoria dijo que este proceso de vacunación está provocando que ahora las contagios se registren en grupos de edad más jóvenes, incluso niños, sin que esto signifique que el riesgo sea menor.

Gracias a las campañas de vacunación en los mayores de 50 años, “el virus perdió efectividad en esos grupos de edad, porque tienen una protección entonces el virus migra a edades más tempranas”.

Ahora los grupos de edad más afectados son los de 20 a 30 años, de 30 a 40 años y de 40 a 50, porque son a los que por su edad la vacunación no los ha alcanzado.

Por ello se sigue invitando a través de la Secretaría de Salud a realizar el lavado de manos, distanciamiento social y sobretodo el uso de cubrebocas para que deje de circular el virus.

“A mi me preguntan debo usarlo si ya me vacuné, y la respuesta es claro que tengo que usarlo, porque yo me puedo seguir enfermando por Covid, y luego preguntan entonces para que me vacuno, y la vacuna es para que no me pegue la forma grave la enfermedad”.

Una persona vacunada pero contagiada, “va estar aventando virus y puedo continuar la cadena de transmisión e infectar a grupos de edad que todavía no tienen la vacuna, por eso también aún no es momento de salir a la calle”.

Es necesario que las personas en esos grupos de edad signa en casa, porque son los que más tendencia tienen a juntarse, realizar reuniones, fiestas, carnes asadas, pachangas y “eso es lo que provoca que ahora sea el grupo más dañado por la enfermedad”.

Carmona Aguirre reconoció que la enfermedad ha bajado de intensidad en Tamaulipas, según datos de la SST, sin embargo los casos que llegan a hospitales siguen siendo graves.

“Todo caso que se hospitaliza es porque está grave, no olvidemos que toda enfermedad causada por un virus, la respuesta en el sistema inmunológico tiene mucho que ver”.

Es decir que muchas veces las complicaciones se deben a la sobre respuesta del sistema inmunológico, “como los chavos tienen un sistema inmunológico muy fuerte, la sobre reacción también va a ser muy fuerte y es lo que termina lastimando los órganos de personas”.

Las medidas preventivas son la única respuesta, “porque esto todavía no se acaba.

POR NORA HERNÁNDEZ H.

EXPRESO-LA RAZÓN