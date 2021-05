Diputados de Morena pelean en la Tribuna

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La diputada Edna Rivera López tomó la tri-buna del Congreso de Tamaulipas, para pedir la renuncia de Ulises Martínez Trejo, como coordinador de la bancada de Morena.

Al realizar el posicionamiento se unieron los diputados Eliud Almaguer, Roque Hernández y Susana Juárez, esta última, portando una cartulina en la que se leía, “desconocemos a los diputados traidores del pueblo tamaulipeco. Fuera el coordinador. Morena la esperanza de México”. La legisladora morenista, acusó que Ulises Martínez, ha traicionado los estatutos de Morena, “y lo más valioso que tiene una persona que es su dignidad”, al aliarse de facto con los adversarios ideológicos, pidiéndole que se deslinde y se abstenga de hablar a nombre de la bancada. Acusó de acudir a la Comisión Nacional de Honor y Justicia para promover acciones jurídicas y políticas procedentes, reiterándole el pedido de que renuncie, “a tono con su corazón azul, le digo, de que se va, se va”. Ante ello, Ulises Martínez Trejo respondió y acusó que los que traicionaron fueron Mario Delgado y Erasmo González, “yo si soy diputado y no agachón, no me dejo manejar por corruptos y usted se ha dejado manejar por ellos”, le dijo a Edna Rivera.

El legislador le recordó que cuando ella fue la coordinadora de la bancada de Morena, el diputado Eliud Almaguer Aldapa, la grabó, “ofreciendo 200 mil pesos para que todos votaran por el préstamo de los 4 mil

POR PERLA RESÉNDEZ

EXPRESO-LA RAZÓN