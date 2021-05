Vigilarán zona norte de Miramar para evitar más tragedias

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Por los dos menores de edad que se ahogaron en la zona norte de Playa Miramar, reanudarán los rondines de vigilancia las autoridades de Ciudad Madero.

Para la presidenta de la Comisión de Protección Civil, Sandra Patricia Cruz Moreno, la gente ha pasado por alto que es un sitio de alto riesgo y que no debe ingresar al mar.

“Se harán rondines en la zona de Velamar , sin embargo ahí no podemos decir que no entren, se les va a decir que es un lugar donde el mar está muy picado para que no arriesguen la vida”.

Desde la torre 15 de guardavidas localizada a la altura de la Glorieta de Miramar, hay señalamientos en donde advierten sobre aguas profundas, por lo que se pide no entrar.

“Hay señalamientos y pedimos que no ingresen a esta zona, los filtros están, sin embargo aquí es a conciencia de la población, hay bandera negra y no se respeta”.

Por una diferencia de 24 horas se presentaron las dos tragedias, ambos entraron a la playa por la torre de Velamar, en los límites entre Tampico y Ciudad Madero.

“Sabemos que por el calor acuden a Playa Miramar, son dos personas muy jóvenes y aquí hacemos el llamado a los padres de familia, tenemos que ser responsables”, precisó la regidora.

Por Oscar Figueroa

La Razón