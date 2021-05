Conoce al ‘PAM’ y a sus mejores candidatos

MÉXICO.- Llevan cinco días de haber iniciado campaña y ya se ganaron muchos más corazones que candidatos de otros partidos con más presupuesto. Son Güera, Faith, Luis Miguel, Negra, Nieve, Max, Aurora y Nube, ocho candidatos del Partido de Adopción Mexicana (PAM) que quieren gobernar en las casas de quienes estén dispuestos a brindarles cuidado y cariño.

La iniciativa nació a partir de la idea de Thanks Agency y Refugio San Gregorio en Tlalpan para incentivar la adopción de 250 perros atendidos por el albergue.

“De los ocho que hemos promocionado les habían tomado fotos bonitas para llevarlos a Canadá y las aprovechamos para que salieran muy bien, pero en realidad son los 250, todos los que tenemos en el refugio los candidatos a ser adoptados”, explicó a Excélsior Gina Huerta, fundadora del refugio.

Las llamadas que recibía el refugio pasaron de 10 antes de la campaña a 50 por día. Sin embargo, Gina asegura que hacen un proceso para asegurarse que la mejor familia será la adoptante de los perros, en su mayoría, rescatados de situación de calle y de accidentes.

“Adoptar no es tan fácil, porque es un compromiso de 15 años (tiempo promedio de vida de un perro) y no todo el mundo tiene la capacidad de aceptarlo y cuidar a los perros, y te digo, la mayoría quiere perros chiquitos, porque viven en departamentos y no tenemos perritos chiquitos aquí en el refugio”, relató Gina.

En los 7 años que lleva funcionando el refugio, son cientos de canes los que Gina ha entregado a familias que los adoptan incluso, en otros estados de la República, como fue el caso de Simón, un perro criollo que había sido abandonado por su familia y adoptado en enero pasado por una mujer de Guanajuato, que viajó hasta Querétaro a donde le acercaron a Simón para entregárselo.

Gina pide que no discriminen a los perros por la talla o el color, pues en el caso de los perros negros cuesta mucho que alguien los desee.

Es el caso de 11 perros negros que tiene en su refugio y que pertenecieron a Yolanda Ángulo, otra cuidadora de animales, quien por desgracia murió en un

accidente vehicular, dejando huérfanos a sus 11 perros y 43 gatos, estos últimos ya fueron dados en adopción.

La campaña del Partido de Adopción Mexicana no entra en período de veda, por lo que la adopción de estos perritos es permanente, la elección del candidato o candidata sólo tiene que ser producto de una reflexión personal o familiar, según sea el caso, de estar dispuestos para proteger a un nuevo integrante.

Si no quieren elegir a alguno de los candidatos, Gina invita a las personas a ayudar a través de donativos en especie o monetarios.

El Refugio San Gregorio se ubica en el Kilómetro 13 más 300 de la carretera Picacho-Ajusco en la colonia Lomas de Tepemecatl, en la alcaldía Tlalpan y el teléfono para informes es el 55 3999 0498.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR