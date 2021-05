Del mérito a las posibilidades

Si hay algún candidato de Morena al que deben reconocerse méritos en estas campañas, es a Eduardo Hernández Chavarría.

Lalo es un tampiqueño que siempre se ha mostrado orgulloso de su origen. Ha trabajado en diferentes trincheras por lo que cree.

En 2013, Hernández Chavarría hizo una campaña intensa, de mucho contacto con la gente, cuando fue diputado local por el PRI. Entonces, a pesar de problemas de salud en una rodilla, sacó adelante el compromiso.

Hoy, 9 años después, fuera del PRI en donde algunos le cerraron puertas y no valoraron su esfuerzo, está en Morena, como abanderado a la diputación federal por el distrito 8 que abarcan Tampico y parte de Madero.

Lalo llegó ahí invitado por Erasmo González Robledo, el influyente diputado cercanísimo al dirigente nacional Mario Delgado. Erasmo y Lalo son primos, según ha dicho en varias ocasiones el político porteño. Además, los dos fueron compañeros como diputados priístas en la segunda mitad del gobierno de Egidio Torre Cantú.

Poco antes de iniciar las campañas, Lalo resintió nuevamente dolencias en su rodilla y fue necesaria una intervención quirúrgica. Apenas unos días después, ya se había incorporado a sus actividades y no ha parado No se trata solo del enorme esfuerzo físico que está realizando, lo cual es meritorio, sino de las posibilidades que tiene de ganar.

La competencia no es fácil, pero de su lado tiene el trabajo que hizo en estos años, porque la marca partido no le aporta mucho. Morena sufre un desgaste brutal por los desaciertos del Gobierno Federal y esos negativos se los traslada a sus candidatos. Por eso, el mérito de Lalo es mayor.

EL GOBERNADOR EN EL SUR

Tranquilo, sonriente, el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca estuvo ayer en la zona sur.

Supervisó varias obras de infraestructura hidráulica que están en marcha y que van a garantizar el suministro de agua potable a miles de familias de Tampico y Ciudad Madero.

También sostuvo reuniones de trabajo con autoridades municipales y funcionarios estatales.

Al gobernador se le notaba la serenidad, pues como ha dicho siempre, es en el sur en donde se siente como en casa.

Arropado por empresarios y liderazgos sociales, respaldado por la protección legal de jueces que lo mantienen a salvo de cualquier orden de aprehensión, García Cabeza de Vaca se mueve con soltura en el estado.

Contra lo que la autollamada 4T quería, el mandatario ha salido a recorrer el estado y con eso, fortalecido la percepción de que las acusaciones tienen un evidente objetivo político para beneficiar a Morena. Pero, parece que no funcionó.

PLEITO DE LOS MISMOS

Todo indica que Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, quiso sorprender a quien no vive en Tamaulipas.

Con una transmisión en su Facebook, ayer a las 13:30, Delgado denunció lo que parecía un acto típico de los grupos criminales. Dijo que un grupo de personas armadas lo detuvieron en la carretera Matamoros-Reynosa. Muchos lo creyeron.

Que los amenazaron con armas largas y les pidieron bajar de la camioneta, afirmó. El video en vivo fue visto rápidamente en el país e indignó a todos los que han condenado la violencia en este proceso electoral.

Pero, a la luz de la observación de autoridades y del análisis de los vídeos se estableció que no hubo tal retención ilegal.

Resulta que poco antes delgado y las personas que la acompañaban que fueron la senadora Guadalupe Covarrubias, la diputada Adriana Lozano y el diputado Erasmo González Robledo habían participado en un acto en el que militantes de Morena protestaron por la imposición de Mario López como candidato a la Alcaldía de Matamoros en búsqueda de la reelección.

Inclusive el gobierno del estado expresó públicamente a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que derivado del análisis de los hechos se determinó que no hubo tal agresión, pues en el video transmitido por Delgado no se observan las armas largas que dijo, portaban quienes los interceptaron. Parece que todo se trató de un pleito entre miembros de Morena qué fueron a reclamar e insultar a quienes, según los ofendidos, vendieron las candidaturas a amigos y familiares.

La realidad es simple: Nadie que en realidad pase por una situación así, encañonado con armas largas, se va a poner a grabar un vídeo en el que se vea el rostro de los presuntos criminales

POR TOMÁS BRIONES