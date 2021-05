Ganaremos con la fuerza de los maderenses: CFA

Cd. Madero.- Carlos Fernández, candidato del PAN a Diputado local por el Distrito 20 de Ciudad Madero, acompañado de miles de maderenses, realizó su cierre de campaña en la emblemática plaza Jalisco.

“En estos ya casi 45 días de campaña, me he dado cuenta en este encuentro que hemos tenido con miles de maderenses, que compartimos un mismo sueño, el sueño de un México sin bandos, sin venganza, el sueño de un México unido y con justicia, el sueño de un Madero ordenado, con crecimiento y oportunidades para todos, pero sobretodo nos hemos dado cuenta que Ciudad Madero ya decidió, decidió ganar este 6 de junio saliendo a votar”.

Carlos Fernández aseguró que sabe bien lo que quiere hacer por Madero desde el Congreso del Estado, pues ha trabajado en construir un proyecto legislativo nutrido con las voces de miles de maderenses con los que ha platicado durante su campaña.

“Su servidor conoce muy bien el lugar al que va a trabajar y mi compromiso es muy claro, hacer que la voz de todos ustedes se convierta en la voz de Carlos Fernández en el Congreso del Estado, le apuesto a no solo encontrar un camino como legislador, si no a un proyecto de futuro en donde se encamine una nueva forma de hacer política en Ciudad Madero, la gente lo exige, exige oxigeno puro para la ciudad, personas incluyentes, personas y rostros que sepan trabajar con todas las corrientes”, afirmó.

Llamó a votar informados y con responsabilidad “por el Madero que soñamos y que tenemos en esa visión de futuro, porque lograrlo requiere del esfuerzo de todas y todos”.

“Les pido que votemos por nuestras familias, por nuestros niños, por nuestro presente y futuro, les pido que votemos por la dignidad, el recuerdo de nuestros abuelos, de nuestros padres, de la gente que nos ha permitido tener un país democrático, de la gente que ha sabido levantarse después de sufrir, de la gente que ha sabido darse la mano después tiempos difíciles”, señaló.

El candidato a Diputado local aseguró que con la fórmula de Acción Nacional trabajarán como un solo equipo por el bienestar de la familia de ciudad Madero y el desarrollo del municipio, por eso llamó a los maderenses a votar por Jaime, Joaco, Rosa, y Elizabeth.

“No se trata de ir por izquierda o por derecha, si no de ir de frente, hacia delante por la gente, con una visión clara, con compromiso con las mujeres, hombres, jóvenes, niños, pero sobre todo con la gente buena, trabajadora y con la gente que tiene ganas de salir adelante y progresar”, apuntó.

Fernández Altamirano agradeció el apoyo del Partido Acción Nacional por la gran oportunidad que le dieron al ser Candidato a la Diputación local del Distrito 20 de Ciudad Madero, y por a toda su familia por su apoyo incondicional, especialmente a su esposa Mariana por la fortaleza que le imprime todos los días.

“En esta ocasión no vamos a ganar únicamente una elección, aquí esta en juego el futuro de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, la elección que viene, es la más importante de la historia de México, si no cambiamos el rumbo que esta llevando el país el día 7 de Junio, no tendremos libertar ni democracia”.

Carlos Fernández dijo que no debemos olvidar que el Madero que soñamos, “el Madero que tenemos en esa visión de futuro, requiere del esfuerzo de todas y todos, con un solo objetivo, hacer un solo equipo, para un Madero fuerte u para un Madero unido.

Por Óscar Figueroa