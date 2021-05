Azafata denuncia que la despidieron porque no le quedó el uniforme

Alba Nevado, una actriz y modelo española, denunció en redes sociales que, tras conseguir un empleo con una empresa madrileña, fue despedida porque el uniforme que le entregaron “no le quedó“. Las imágenes de este hecho se viralizaron entre miles los usuarios.

A través de un video difundido en Instagram, Alba Nevado denunció que la empresa Best Way cometió un acto de discriminación contra su físico cuando decidieron terminar su contrato como azafata de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en Madrid por motivos relacionados a su talla y peso.

De acuerdo con la narración de los hechos, tras someterse a una serie de pruebas para el puesto, Nevado finalmente recibió su uniforme pero en una talla única, razón por la que no pudo usarlo.

Al comunicar su problema con la compañía, le mencionaron que podía asistir con un traje negro y verificar la talla de su uniforme en las instalaciones, sin embargo ya en las oficinas le cuestionaron si ella “era la del problema” y más tarde, al entregarle una falda una talla menor, le ofrecieron un pantalón de hombre que “como era más grande, quizá podía quedarle bien”.

Apartándola del resto de sus compañeros le ofrecieron una disculpa para después añadir que “no podían tenerla allí trabajando sin uniforme”, siendo que el único problema real era conseguir la talla adecuada en la falda.

“Me dicen que lo sienten mucho, pero que me mandan a mi casa porque no puedo trabajar sin uniforme. Como si el problema fuera mío. Yo no quiero que me traten como si fuera un problema y como si mi imagen fuera lo único que sirviera para trabajar, en un puesto que sé que soy lo suficientemente válida como para estar, pero como no encajo dentro del canon de belleza que a día de hoy conocemos, pues no tienen una talla para mí. Por lo tanto, no puedo trabajar”, explicó Nevado.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIEROS TELEVISA