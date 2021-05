Contundente Ciro Hernández; con hechos demostró en su gran cierre de campaña

“Vamos a ganar porque la gente buena de Altamira sabe que solo con hechos y con acciones es como muestra Ciudad seguirá avanzando”, aseguró Ciro Hernández Arteaga, candidato del PAN a la presidencia municipal de Altamira durante su cierre de campaña, acompañado de más de 20 mil asistentes.

“A mi no me queda duda de que este próximo 6 de junio no solo vamos a ganar, este próximo 6 de junio vamos a arrasar, porque la mejor victoria es la que se construye Con Hechos, vamos unidos, vamos fuertes a construir la gran historia de Altamira”, aseguró.

Durante más de 40 días de campaña, Ciro Hernández caminó con paso firme por colonias y ejidos de Altamira, mostrando que el trabajo constante y las ideas claras son los servidores públicos que necesita la urbe industrial.

“Quiero agradecer a todas y todos ustedes por su apoyo, por su Alegría, por su Entusiasmo, pero sobre todo por su Compromiso con este proyecto que vengo encabezando, este proyecto que es de todos y en el que se los dije y se los sostengo, aquí hay Consenso, diálogo, unidad, aquí no hay colores, aquí no hay partidos, aquí la única bandera se llama Altamira”, apuntó.

Respaldado por las estructuras de la zona rural y urbana, así como integrantes de sindicatos, magisterio, grupo de jóvenes, mujeres, familias enteras lo arroparon con el fervor de la victoria que se viene para la urbe industrial.

“Cada uno de ustedes se han identificado con ese gran compromiso, porque este proyecto no es de colores, aquí se han sumado todos, rojos, verdes, amarillos y por supuesto gente que no encuentra solides en un proyecto arcaico y perdedor que siempre se vende.

Aquí la única bandera más allá de los colores y de aquellos pensamientos, se llama Altamira”, puntualizó.

Ciro Hernández llamó a votar por la fórmula del PAN para juntos poder gestionar más recursos y obras que impulsen el desarrollo económico y social de Altamira.