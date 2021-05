En Altamira llegó la Cuarta Transformación

En el primer cierre de campaña del candidato a la alcaldía de Altamira por la alianza Morena-PT, Armando Martínez Manríquez, confirmó que la zona rural se volcó con la Cuarta Transformación y este 6 de junio llegará el cambio verdadero.

En Villa Cuauhtémoc se realizó el primer cierre de campaña, estando presentes militantes y simpatizantes del área rural, en donde el abanderado morenista a la Presidencia Municipal escuchó durante sus recorridos las necesidades que adolecen a las comunidades del norte la ciudad.

Agradeció ser escuchado y recibido en cada uno de los hogares “gracias por abrirme las puertas de sus casas, por haberme escuchado cuando les hable de la cuarta transformación, pero, sobre todo, gracias por su confianza al hacerme participe de sus necesidades, gracias por apoyarme a cumplir mi sueño, por seguir el ejemplo de mis padres quienes gobernaron a Altamira con una pasión y entrega por cumplir a las familias altamirenses, aprendí de mis padres que el servicio público es una maravilla de Dios”.

“Sé que Altamira carece de necesidades básicas y sobre todo en los ejidos no hay servicio médico ni ambulancia con la 4t, habrá las 24 horas del día, no hay drenaje eficiente, alumbrado público, cordones, banquetas, pavimentación, transporte público suficiente y transporte escolar, tenemos que acabar con la deserción escolar que padece la zona ejidal, hay mucho por hacer y Altamira tiene prisa, llegó el momento del cambio verdadero y vamos a votar este 6 de junio por morena-pt y la esperanza de México, Tamaulipas y nuestro municipio”.

Refrendó los tres principios fundamentales de Morena, que se harán presentes en el Gobierno de la 4T: No Robar, No Mentir y No Traicionar al Pueblo; además de garantizar un Gobierno Honesto, Austero y Eficaz, Combatir la Corrupción y Justo.

Armando Martinez Manríquez, en todo momento acompañado de su esposa la señora Rosy Luque de Martínez, y sus tres hijos, el diputado federal por el distrito 7 Erasmo González Robledo, la candidata a la diputación local por el distrito 18 Nayeli Lara Monroy, ex aspirante a la presidencia municipal por Morena, Pedro Zaleta Alonso, ex candidato a la alcaldía por Fuerza por México Manuel Santillán Martínez, ex candidata a la alcaldía por el Partido Verde Xochitl Rangel Vega, la planilla que conformaría el próximo cabildo de síndicos y regidores, ex candidatos de FXM, PVEM,

militantes y simpatizantes arroparon al abanderado a la Presidencia Municipal de Altamira Armando Martínez Manríquez.