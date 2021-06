Arrestan a joven que planeaba un tiroteo masivo en Texas

TEXAS.- La Oficina del Sheriff del Condado de Kerr en colaboración con el FBI y el DPS arrestaron a Coleman Thomas Blevins, acusado de preparar un tiroteo que llevaría a cabo en un Walmart.

En un mensaje que la División de Operaciones Especiales de KSCO intervino, supuestamente el joven de 28 años amenazó con hacer una matanza masiva en un supermercado, del cual no se sabe dónde sería exactamente. Coleman Thomas Blevins, fue arrestado en la autopista Junction bajo la orden de amenaza terrorista.

El comunicado de prensa hecho por la Oficina del Alguacil del Condado Kerr el 30 de mayo informó, que en un operativo en el que se trabajó durante siete días, la División de Operaciones Especiales de KSCO, junto con la División de Investigación Criminal del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS-CID), y el FBI trabajaron en un asunto relacionado de la ciudad de Kerville, Texas, en la que pensaba era una amenaza nacional.

Durante el proceso de la investigación las autoridades pudieron contactar a Blevins y mediante platicas se confirmó que planeaba un tiroteo masivo en un Walmart, sin dar a conocer la ubicación, por lo que las autoridades decidieron hacer el arresto, después de ser arrestado, se ejecutó una orden de cateo en el domicilio que tuvo lugar en 200 de Spence St. en el que encontraron armas de fuego, municiones, libros, banderas, símbolos nazis y documentos escritos a mano de ideologías extremistas.

El sheriff Larry Leitha, dejo, “Nuestros investigadores hicieron un trabajo excepcional en este caso, y posiblemente salvaron muchas vidas. El plan interrumpido en este caso es impensable. Agradecemos la asistencia de todas las autoridades, incluidos el FBI, DPS, KPD y el Servicio Secreto.”

En este caso las autoridades federales y el FBI pueden presentar cargos federales contra Blevins.

Por el momento Coleman Thomas Blevins se encuentra en libertad provisional y tiene prohibido portar armas de fuego.

Blevins ya había tenido problemas con la ley por fabricar y distribuir sustancias controladas pero pudo obtener su libertad condicional.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIASYA

This is #whitesupremacist 28-year-old #Kerrville resident and felony probationer #ColemanThomasBlevins, who was preparing to proceed with a #massshooting. Officers searched his home and found firearms, which he was prohibited from owning, along with extremist writings! pic.twitter.com/KnySdqUWXq

— Prophet Reuben M (@MinisterReubenM) May 31, 2021