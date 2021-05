Bomberos de Texas rescatan a embarazada de lo alto del muro fronterizo

TEXAS.- Una mujer embarazada quedó atrapada en lo alto del muro fronterizo al intentar cruzar hacia Estados Unidos.

A pregnant woman got stuck while trying to jump the border fence between El Paso and Ciudad Juarez. CBP helped her down and was immediately expelled to Mexico under Title 42. pic.twitter.com/HWGlaZ4jO9

— Luis Chaparro (@LuisKuryaki) May 26, 2021