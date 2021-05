La OMS le pone ‘nombre’ a cada una de las variantes de COVID-19

ESTADOS UNIDOS.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) asignó nombres a las variantes de COVID-19 conforme a las letras del alfabeto griego.

El objetivo es evitar el estigma a los países donde se identifican por primera vez así como facilitar su pronunciación.

La OMS convocó a un grupo de científicos del Grupo de Trabajo de Evolución del Virus, de la red de laboratorios de referencia COVID-19 así como a expertos en nomenclatura virológica, microbiana y comunicación de varios países.

El grupo de especialistas recomendó utilizar el alfabeto griego para nombrar las variantes.

Se dio prioridad en la asignación de nombres a las variantes de preocupación, que tienen mayor transmisibilidad.

La denominada variante británica, detectada en septiembre de 2020 en Reino Unido, será conocida ahora como ‘Alfa‘.

A la variante sudafricana se asignó la etiqueta de ‘Beta‘, mientras que la variante brasileña será ‘Gama‘ y la variante india ‘Delta‘.

Posteriormente siguen las variantes de interés, denominadas así porque se ha identificado que causan transmisión comunitaria o porque se han detectado en otros países.

La variante B.1.427 y B.1.429, detectada en Estados Unidos en marzo de 2020, será ‘Épsilon‘, en tanto que la P.2 identificada en Brasil en abril de 2020 será ‘Zeta‘.

La B.1.525 que apareció en varios países en diciembre de 2020 será ‘Eta‘. La P.3, detectada en Filipinas en enero de 2021, será ‘Theta‘.

La etiqueta de ‘Iota‘ será para la variante B.1.526, identificada en Estados Unidos en noviembre de 2020.

Por último, ‘Kappa‘ será la variante B.1.617.1, detectada en India en octubre de 2020.

Today, @WHO announces new, easy-to-say labels for #SARSCoV2 Variants of Concern (VOCs) & Interest (VOIs)

They will not replace existing scientific names, but are aimed to help in public discussion of VOI/VOC

Read more here (will be live soon):

https://t.co/VNvjJn8Xcv#COVID19 pic.twitter.com/L9YOfxmKW7

— Maria Van Kerkhove (@mvankerkhove) May 31, 2021