En Altamira gana Morena-PT: Armando Martínez

Altamira.- Miles de altamirenses mostraron su apoyo absoluto al candidato a la alcaldía de Altamira por la coalición “Juntos Haremos Historia” en el cierre de campaña realizado en la zona centro, en donde Armando Martínez Manríquez confirmó que este 6 de junio la Cuarta Transformación llega a esta bondadosa ciudad.

Fue en el muelle de la Laguna de Champayán en donde se dieron cita militantes, simpatizantes y ciudadanos que se volcaron en la ola morenista y coinciden en el Cambio Verdadero que se concretará con Armando Martínez Manríquez.

Ahí el abanderado morenista, expresó “Altamira tiene prisa, nuestros pilares fundamentales de Morena los haremos legítimos en este municipio a partir del 1 de octubre que lleguemos al Gobierno, será Honesto, Austero y Eficaz, con Justicia Social y sobre todo que Combata la Corrupción. Siguiendo sus tres pilares fundamentales: No Robar, No Mentir y No Traicionar al Pueblo”.

El abanderado morenista prioriza a la Salud, Educación a través de becas e infraestructura la Universidad Benito Juárez García, Transporte escolar gratuito para la zona ejidal, Mejorar Servicios Básicos ante la falta de Pavimentación Real no Ficticia, el fomento al Deporte y una Sana Alimentación, Reforzar la Seguridad en el municipio con la policía de barrio, Integración Familiar, Gobierno Honesto, Transparente, Democrático y Cercano a la Gente.

Además, se compromete Armando Martínez Manríquez a Gestionar una Solución a la Problemática del agua, el Fomento de Valores, Ética, Cultura y los programas sociales en beneficio de los altamirenses.

“Es un gusto saludar a todos ustedes quienes nos permiten esta campaña vivirla intensamente, podemos encontrar ciudadanos del sector Miramar, Tampico- Altamira, Monte Alto, Francisco I. Madero, Laguna de la Puerta, centro, zona centro norte, Villa Cuauhtémoc y la zona ejidal, todo el municipio que desea un cambio verdadero y un gobierno honesto, tengo claro que debemos encabezar un gobierno cien por ciento honesto ya estamos cansados de tanta corrupción, los ciudadanos me decían queremos un gobierno cercano, por eso tenemos claro que seremos un gobierno cercano a la gente, seremos gobierno itinerante.

Tenemos que dar respuesta ciudadana y eso lo sabe mi esposa Rosa Irma, vamos a responder a la ciudadanía, Altamira tiene prisa, los altamirenses no toleran más tanta lejanía de la ciudadanía que viva Morena, que viva el PT, que viva Altamira y que viva Tamaulipas”, citó Armando Martinez Manríquez.

“Viene buen tiempo, por eso se siente esa efervescencia política, se siente como en el 2018 cuando le ayudamos a ya saben quién a arrancar la mafia del poder del gobierno, ahora se resisten quieren detener la carta transformación y no está solo ya saben quien, Tamaulipas ya despertó viene la cuarta transformación con Morena-PT a Altamira, se siente el ambiente ganador, todas y todos refrendemos el compromiso, por el bien de todos Armando Martínez tiene los valores y principios, va a limpiar Altamira de la corrupción, por primera vez en la historia de Tamaulipas habrá un Congreso de Morena, representantes del pueblo es el tiempo de las mujeres con Nayeli Lara y Leticia Vargas, vamos a ganar” , expresó Ernesto Palacios Cordero.

Al candidato a la Presidencia Municipal, le acompañó en el cierre de campaña su esposa la señora Rosya Irma Luque de Martínez y sus tres hijos, sus tres hermanos, el suplente a la alcaldía Rogelio Rangel, Lupita Covarrubias, Senadora, El diputado y delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena Ernesto Palacios Cordero, las candidatas a las diputaciones locales por los distritos 18 y 19, Nayeli Lara Monroy y Leticia Vargas respectivamente, integrantes de la planilla de síndicos y regidores.

Los aspirantes a la alcaldía por Morena Bernardino Álvarez, Fito Latofsky, Cristina Cruz Sanchez, Pedro Zaleta Alonso, Claudio De Leija, Dario Hernández Sanchez, Sergio Nieto Garcia, Manuel Santillán Martínez, Xochitl Rangel Vega, Noel Palomino Hernández, Marcelo Abundis y Quirino Cruz Moran, Javier Corona, Fortino Medellin, suplentes de candidatos a diputaciones, militantes y simpatizantes morenistas y petistas.

Por Silvia Mejía