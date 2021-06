Estos son los puentes y días de descanso de junio según la SEP

MÉXICO.- El fin del Ciclo Escolar 2020-2021 está a la vuelta de la esquina según lo definido por el calendario de la SEP, por lo que algunos padres de familia se preguntan si durante el mes de junio habrá puentes o días de decanso, incluso pese a que el año escolar concluye el próximo 9 de julio.

Desafortunadamente para alguno, durante este junio 2021 no hay ningún día festivo o de asueto, por lo que no hay puentes hasta el final del ciclo escolar, así lo informa la Secretaría de Educación Pública (SEP), pese a que no hay día de descanso oficiales que estén marcados en la ley, si existen algunas fechas que podrían ser aprovechadas.

Días de descanso en junio 2021

Para alumnos de educación básica en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, el calendario SEP informa que el día viernes 25 de junio no habrá clases debido a que se llevará a cabo el Consejo Técnico Escolar.

Además, sólo algunas escuelas el lunes 28 de junio tampoco tendrán clases porque los profesores realizarán una descarga administrativa escolar, es decir, califican exámenes y otras actividades para ir promediando las evaluaciones de los alumnos.

Durante el mes de junio se celebra el Día de la Marina, el Día Mundial del Medioambiente, el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, Día Mundial de los Refugiados y Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, sin embargo estas efemérides no son oficiales en México, por lo que no serán días de descanso para estudiantes ni trabajadores.

Cuándo termina el ciclo escolar

De acuerdo al calendario SEP, este año, las vacaciones de verano comenzarán el sábado 10 de julio y terminarán el 29 de agosto; será un periodo de siete semanas de descanso, donde tanto alumnos, docentes y padres de familia podrán relajarse respecto a las actividades educativas.

Días oficiales de descanso en 2021

Según información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en comparación con Australia o Francia, México es uno de los países que menos días de descanso otorga a sus trabajadores. De hecho para los siete meses que restan de este 2021 sólo quedan tres días de descanso obligatorio:

– Jueves 16 de septiembre por el Día de la Independencia

– Lunes 15 de noviembre por el 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana

– Sábado 25 de diciembre por Navidad

Días feriados y de descanso para los estudiantes en 2021

– Viernes 25 de junio: No hay clases por Consejo Técnico Escolar

– Lunes 28 de junio: No hay clases por descarga administrativa escolar

– Jueves 16 de septiembre: Día de la Independencia

– Martes 2 de noviembre: Día de Muertos

– Lunes 15 de noviembre: Festivo por el 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana

– Sábado 25 de diciembre: Navidad

