Niña copia reto de TikTok y termina en terapia intensiva

ESTADOS UNIDOS.- Su familia dijo que una niña de 13 años había estado en el hospital durante más de dos semanas después de sufrir quemaduras de tercer grado mientras intentaba imitar un video que vio en las redes sociales, y se habían pronunciado en caso de que pudiera ayudar a prevenir eso. Pasarle a otra persona.

Destiny Crane, de Portland, EE. UU., Sufrió quemaduras graves en el cuello y el brazo derecho y tuvo que someterse a tres injertos de piel después de intentar copiar un video de TikTok.

“El accidente ocurrió el 13 de mayo en nuestro baño”, dijo su hermana Andrea Crane a ABC News. Actualmente, Destiny no puede hablar para explicarles lo que sucedió, pero según lo que su familia encontró en el baño y después de hablar con sus amigos, parece que la adolescente, que era adicta a TikTok, estaba tratando de transcribir un video donde alguien dibuja una forma con un líquido inflamable en un espejo y luego la quema.

“Estaba en la sala hablando con mi madre y la escuché gritar en mi nombre”.

“Destiny trajo una vela, un encendedor y una botella de alcohol al baño, y explotó en un lugar mal ventilado”, dijo su hermana. “Cuando levantaron el teléfono de Destiny, TikTok todavía estaba grabando un video”, dijo su madre, Kimberly Crane, a ABC News. “Estaba en la sala hablando con mi mamá y la escuché gritar mi nombre”, recuerda la hermana de Destiny. Así que fui a abrir la puerta del baño y todo se incendió. El destino se incendió. Las cosas en el baño estaban en llamas “, explica.

Kimberly Crane sacó a su hija afuera y le quitó la ropa del fuego. Mientras tanto, un vecino llamó al 911. Desde entonces, Destiny ha estado en la unidad de cuidados intensivos y su familia espera que pronto sea transferida a la unidad de quemados graves para recibir atención adicional. “Se necesitarían varios meses para recuperarse y rehabilitarse en el hospital”, dijo su hermana.

Su madre dijo: “Sé que cuando se despierte, no comprenderá completamente lo que le sucedió y puede que entre en pánico”. “Pero, honestamente, creo que es lo suficientemente poderoso como para funcionar”.

“Yo no estaba allí para ella”

La familia del adolescente comparte lo que están pasando para alentar a otras familias a involucrarse más en el uso de las redes sociales de los jóvenes.

“Yo no estaba allí para ella”, dijo Andrea Crane, la hermana de la niña. “Cuando me mostró Tik Tok y cuando me mostró lo que estaba haciendo, yo estaba como, ‘Oh, estoy ocupada’ o ‘Estoy haciendo mi tarea. ”

La edad mínima para la aplicación TikTok es 13 años, según los términos de uso de la aplicación. La organización estadounidense especializada en el estudio de los medios y la tecnología domésticos recomienda que los padres compartan una cuenta con niños mayores de 13 años para monitorear lo que los niños ven y publican.

