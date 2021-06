Eiza González es la mujer más taquillera de Hollywood del 2021

MÉXICO.- Aprincipios de este año, Eiza González se convirtió en la primera mujer en ser la imagen de Louis Vuitton. Y ahora, ha presumido uno de los mayores logros de su carrera: se ha convertido en la mujer más taquillera de Hollywood en lo que va del 2021.

Pese a que ha tenido miles de obstáculos por ser una mujer mexicana, este año ha sido uno de los mejores en su vida profesional. A través de Instagram, la joven de 31 años dio la noticia en una publicación muy conmovedora, en la cual agradeció a su país, a sus fans y por supuesto, a su gente.

“Recuerdo cómo me sentía cuando escuchaba una y otra vez que una mujer (inserten mi etnicidad o cualquier otro estereotipo ligado a mi) no era una protagonista y que a la gente no le importaba y no le iban a dar una oportunidad. Y yo seguía. Sintiéndome menos, pero siguiendo, creyendo en mi misma, cuando mucha gente no lo hizo. Bueno, a la gente sí le importó. Esto es gracias a la gente. Tal vez no sea la gran cosa para algunos.

Para mi, es el momento que nunca creí que vería.

Para mi gente, los mexicanos, los latinos, siempre crean. Porque sí le importamos a otra gente y a mi si me importan. Me siento muy orgullosa de eso. Y pido disculpas de antemano porque sé que esto es un poco cursi, pero quería compartirlo y agradecerlo.

Gracias a mi gente. Sí se puede”, dice la descripción.

En las imágenes compartidas, se ve un un pantallazo sobre la lista de las estrellas más taquilleras del 2021 según la taquilla doméstica de las películas que tuvieron un rol protagónico en el 2021 y 2 años anteriores (sin contar roles de voz).

La lista representa puntos asignados a cada protagonista de una lista de 100 películas (basada en una taquilla doméstica) del año actual y 2 años anteriores. Por aparecer en la película no. 1 del año, la estrella gana 100 puntos, mientras que el filme número 2 gana 99 puntos. Esto recompensa a los actores por aparecer en las películas más taquilleras en los últimos 3 años.

En la lista, hecha por el portal “The Numbers”, Eiza está en el quinto lugar con un puntaje de 224, con 3 películas. La actriz está debajo de Samuel L. Jackson, Tom Holland, Liam Neeson y Will Smith. Además, superó grandes nombres como Margot Robbie, Robert Downey Jr. y Brie Larson.

En los últimos años, Eiza ha participado en 7 películas, teniendo 3 roles protagónicos. González estrenó recientemente el pasado mes de marzo junto a Demián Bichir “Godzilla vs. Kong”, que se mantuvo en lo más alto de la taquilla en Estados Unidos y Canadá durante varias semanas, según datos del portal especializado ‘Box Office Mojo’.

Esta lista también incluye al actor estadounidense de origen mexicano Michael Peña, en décimo lugar; y la mexicana Lupita Nyong’o, en el undécimo. Según The Numbers, las películas con Eiza como protagonista han recaudado 1.442 millones 125 mil 494 dólares a nivel mundial. Entre ellas destacan “Fast & Furios Presents: Hobbs & Shaw”, “Bloodshot” y “Descuida, yo te cuido”.

CON INFORMACIÓN DE CHICMAGAZINE