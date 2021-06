Roban 25 medidores de un jalón

TAMAULIPAS.- No paran los delitos del fuero común por lo que se denunció el robo de 25 medidores de cobre en la colonia Casas Blancas. Vecinos presumen que fueron hurtados por un grupo de jóvenes por la madrugada, para venderlos como fierro viejo.

Habitantes del sector, indignados denunciaron los hechos que ocurrieron entre domingo y lunes en calles como Esfuerzo, Camino del Pueblo y Honestidad.

Cabe citar que en meses pasados se registraron robos en fraccionamientos de la zona norte y la semana pasada fueron denunciadas públicamente agresiones contra automovilistas y peatones que circulan de noche sobre el Eje Vial.

“No sé cómo le hicieron; duermo a lado de la puerta, y no se escuchó nada; pero hasta eso, fueron educados; cerraron la llave para que no se tirara el agua.

Queremos que las autoridades den vueltas, por la noche. No tenemos velador, supuestamente pasa pero no lo escuchamos y por eso pedimos el apoyo” dijo Maria Torres de la Fuentes, vecina del lugar, Tras acudir al lugar se pudo constatar el robo de medidores de cobres que según denuncian, fueron arrancados por alguien que sabe de plomería, ya que cerraron a la llave de paso y colocaron tapones para que no se desperdiciara el agua.

Hubo medidores que no pudieron ser arrancados, por lo que solo fueron aflojados con llaves “Mi medidor no pudieron quitarlo, pero aquí dejaron un block donde se sentaron para hacer mejor la maniobra” dijo Norma vecina afectada.

Por éstos hechos la policía estatalya acudió al lugar para levantar testimonio de lo acontecido; sin embargo la mayoría de vecinos tienen miedo a ser robados o que se metan a los domicilios. “Yo mejor escondí mi medidor con un montón de tierra, otros mandaron a hacer jaulas de fierro que cierran con candados para evitar que les roben”.

CONFIRMA SEGURIDAD OLA DE TONO DE COBRE

Josefina Guzmán Acuña coordinadora de la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Victoria informó que la Secretaria tiene conocimiento del robo de medidores, cableado y tubería de cobre en diferentes puntos de la ciudad.

Destacó la importancia de denunciar ante 911 ese tipo de hechos, ya que la autoridad no tiene conocimiento de todos los delitos de la ciudad; si estos no son denunciados no se puede actuar contra ellos , pues no tiene conocimiento de ellos.

“El robo de cobre es un delito que se presenta en muchas partes y eso sucede cuando hurtan esos medidores. He sabido de casos aislados en otras partes pero no en lugares fijos”

POR RAÚL LÓPEZ GARCÍA

EXPRESO-LA RAZÓN