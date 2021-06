Pánuco regresa al semáforo rojo

Pánuco, Ver.- Las intensas campañas electorales con sus impresionantes eventos masivos, cobraron factura a los panuquenses y el municipio regresó al semáforo rojo ante el incremento de casos que suman 38 nuevos contagios de Covid-19.

La euforia de las campañas electorales que concluyeron el pasado 6 de junio con una votación histórica y participación ciudadana muy relevante, fueron sin duda factor decisivo para que se diera el aumento de los contagios de letal Covid-19 ya que se dieron las condiciones propicias para ello.

Trasciende en este casos que gran parte de la población, no cuenta aún con la vacuna y participó en los eventos políticos, y en varios casos, los seguidores y militancia no utilizaban el cubrebocas, fue imposible controlar la sana distancia y la gente no portaba sanitizantes en gel antibacterial.

En un video difundido en el portal de la dependencia de Salud del Estado de Veracruz, se explica que Pánuco aumentó a 38 casos, el municipio, en el reporte de este 10 de junio se destacan 909 casos confirmados, 79 defunciones y 129 sospechosos.

En tanto en el municipio de El Higo el semáforo se encuentra fase amarilla.

Ante ello el Sector Salud recomienda a la población en general de Pánuco, que tome todas las medidas precautorias como la utilización del cubrebocas, la aplicación constante de gel, a fin de no estar sobre expuestos al virus.

Por Víctor Montiel