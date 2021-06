FILIPINAS.- En Filipinas, las autoridades advirtieron que cualquier persona diagnosticada con Covid-19 que ignore los protocolos de salud y contagie a otros podría ser acusada de asesinato; esta política es una de las más duras en todo el mundo, pero trata de hacer consciente a la gente de que debe seguir con la guardia arriba y evitar más brotes.

Salvador Panelo, portavoz del mandatario filipino, presentó la propuesta durante una reunión del Grupo de Trabajo Interinstitucional para la gestión del coronavirus, donde sugirió que se impongan fuertes sanciones a quienes violen los protocolos de salud establecidos por el Gobierno.

El presidente Rodrigo Duterte aceptó la idea

“Si una persona sabe que tiene el coronavirus, pero aun así sale e infecta a otro, y eso lo lleva a morir, [entonces] eso es un asesinato premeditado”, aseguró Panelo. Al respecto, Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas, aceptó la iniciativa y recalcó que si una persona, a sabiendas de que está infectada con la enfermedad, “se muestra indiferente e ignora intencionalmente [los protocolos], podría ser un asesinato”, señaló.

No es la primera vez que Duterte impone medidas polémicas, a inicio del mes pasado ordenó a la Policía detener a cualquier persona que no utilice la mascarilla de manera correcta en espacios públicos. Muchas personas se inconformaron, pero la autoridad federal no dio marcha atrás con su disposición.

¿Cuál es el panorama Covid en Filipinas?

Hasta el momento, el país del scoercitivaco recibió más de nueve millones de dosis de vacunas contra el Covid-19, la mayoría provenientes de China, reveló. Mientras tanto, el secretario de Comercio de Filipinas, Ramón López, informó que habrá una nueva campaña de vacunación más amplia, pues actualmente, Filipinas enfrenta una de los peores brotes del Covid-19 en Asia al reportar 1.27 millones de contagiados y casi 22 mil fallecidos.

