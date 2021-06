Yuya anunció su embarazo junto a su pareja, el cantante Siddhartha

Yuya anunció su embarazo en redes sociales, junto a su pareja, el cantante Siddhartha, quien también le dedicó unas palabras al nuevo integrante de la familia, quien llevará el nombre de Mar, según revelaron las celebridades en YouTube e Instagram.

En su canal de YouTube, la influencer empieza su video con las letras Mar para después seguir con una animación en donde le dedica unas palabras y habla de cómo ha sido el camino que ha recorrido, así como parte de su vida; mientras que el cantante Siddhartha publicó tres fotografías en su Instagram, en las que también le mandó un mensaje a su hijo.

“Ya han pasado varios meses desde que soy el portal de una nueva oportunidad, dediqué la mayoría de este tiempo para conocer, reconocer y abrazar todos los cambios que estaban surgiendo dentro y fuera de mí. Honestamente aún no puedo comprender la inquietante maravilla en la que se manifiesta una vida”, cuenta en su video. En el video se observan algunas imágenes del mar, mientras la pareja disfruta de las maravillas de la naturaleza y besan repetidamente el estómago de la youtuber.

“¿Cómo es posible que el día de hoy tengo dos corazones latiendo dentro de mi cuerpo, te dejo este video como una carta, como una foto, como un momento para que algún día puedas ver que desde tu primer latido, mamá te ama y te acompaña”, concluye. En las siguientes partes del video, se observan algunas imágenes de la convivencia que tiene Yuya junto al cantante Siddharta, quien también compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales.

La vida nos ha regalado una nueva vida: Siddhartha

El cantante fue el primero en dar a conocer la noticia a través de sus redes sociales con tres fotos en los que se encuentra con Yuya, quien ya muestra un avance en el embarazo y en las que también le dedica unas palabras a quien será su próximo bebé. “Siempre me he sentido un navegante, a veces me sentí un náufrago y nunca tuve claro hacia a dónde me llevaba tu marea… Ahora entiendo que no estaba perdido sino que el oleaje me iba acercando hacia un amor infinito”, dijo el cantante en Instagram. El cantante también dijo que en esas fotos estaban latiendo tres corazones, la vida le había regalado una nueva y que actualmente se encuentran felices y agradecidos con la llegada. Siddartha también reveló el nombre de la hija de la pareja, quien se llamará Mar, de acuerdo con la publicación en sus redes sociales.

CON INFORMACIÓN DE MILENIO