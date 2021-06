Indiana Jones está de regreso; Harrison Ford lo interpreta a los 78 años

ESTADOS UNIDOS.- Tras años de promesas y retrasos, finalmente está sucediendo… Indiana Jones está de regreso. Y así nos lo demostró Harrison Ford el pasado viernes, mientras filmaba algunas escenas al aire libre en el viaducto Leaderfoot, cerca de Melrose en las Fronteras Escocesas. Listo para la acción, el actor de 78 años volvió a ponerse en la piel del aventurero, vestido con el icónico atuendo de sombrero, chamarra de cuero desgastada, camisa beige y látigo en la cintura.

De acuerdo a al portal Guacamouly.com, Ford llevaba unos puntos negros en la cara, que son habitualmente usados de referencia en postproducción para cambiar el rostro o rejuvenecerlo. Al parecer, la estrella de Hollywood comenzó a filmar la semana pasada en Reino Unido, y en esta oportunidad se lo vio acompañado de Toby Jones.

Ambos actores se encontraban un poco desaliñados, mientras bajaban una colina de pasto alto con expresiones serias en sus rostros, seguramente luego de escapar de algún aprieto. Pero el humor nunca puede faltar en una película de Indiana Jones, también pudimos captar una pequeña escena graciosa entre Harrison y Toby.

Entre medio de las escenas, el actor de “Star Wars” se vio rodeado de miembros del equipo, todos llevando cubrebocas de acuerdo con las normas de seguridad. Harrison incluso ayudó con la limpieza del set, en un momento se lo vio entregando una toallita húmeda que había encontrado en el pasto a un miembro del personal.

Más imágenes de Harrison Ford desde el set de #IndianaJones5. pic.twitter.com/PO7zjtZoRP — AP (@altapeli) June 13, 2021

La filmación no pudo llegar en mejor momento, ya que el 12 de junio se cumplieron 40 años del lanzamiento de “Raiders of the Lost Ark” (1981), la primera entrega de la popular franquicia. Ford, quien luego interpretó al arqueólogo aventurero más famoso del mundo en “Temple of Doom” (1984), “The Last Crusade” (1989) y “Kingdom of the Crystal Skull” (2008); vuelve a ponerse el sombrero 13 años después para la esperada quinta película de la serie, la cual se cree que será la última protagonizada por el legendario actor.

Aunque el nombre y los detalles de la trama aún se mantienen en secreto, ya se sabe que la película llegará a los cines el 29 de julio de 2022. James Mangold será el director, en lugar de Steven Spielberg quien será productor ejecutivo; otros actores como Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge, Boyd Holbrook y Thomas Kretschmann ya están confirmados como parte del elenco.

