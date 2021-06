Las caras nuevas del Congreso

TAMAULIPAS.- El próximo Congreso de Tamaulipas tendrá un protagonismo ineludible. Aunque aún falta por definirse el reparto de posiciones plurinominales, queda claro que la primera fuerza política será Morena, con sus 16 diputados locales de mayoría que ganaron en las urnas, más los de representación proporcional que se acumulen.

Por esa vía seguramente llegarán la tampiqueña Ursula Salazar Mojica y el reynosense Armando Zertuche, quien parece destinado a ser el próximo presidente del Congreso, si es que no fructifican los intentos de otros legisladores por ocupar esa posición.

Es evidente por ejemplo que José Braña tiene interés en esa posición, pero no es el único; desde Matamoros también impulsan a Alberto Granados, ex director de Bienestar del municipio, y de Reynosa suena el ex diputado federal panista, Humberto Prieto.

Lo cierto es que parte de los compromisos para suavizar en Reynosa el nombramiento de Carlos Peña como candidato a alcalde, fue garantizar a Zertuche la coordinación de la bancada morenista, o en su caso algo que en ese tiempo se veía muy complicado, la presidencia de la Junta de Coordinación Política.

Como sea, los morenistas integrarán un grupo parlamentario mucho más sólido que el actual, compuesto mayoritariamente por legisladores que ganaron su posición plurinominal gracias a las tómbolas que organizó el partido. También los otros partidos tendrán entre sus representantes a políticos mucho más experimentados y con más habilidades parlamentarias y retóricas.

Por el PRI por ejemplo, serán diputados dos personajes que en el 2016 formaron parte del proceso interno para seleccionar al candidato a la gubernatura.

Edgar Melhem, que ya ha sido diputado federal y es el actual dirigente del partido; y Alejandro Guevara Cobos que ya estuvo en San Lázaro en dos periodos distintos.

El diputado plurinominal de Movimiento Ciudadano será Gustavo Cárdenas y nadie puede negar que le pondrá sabor a las sesiones, con un ingrediente extra: si al final Morena se queda solo con dos “pluris”, alcanzaría 18 legisladores, le faltaría uno para obtener la mayoría.

Y podría ser Gustavo, el único legislador ajeno al PRI o al PAN, el fiel de una balanza muy importante para el partido de la cuarta transformación.

A unos meses de la elección del 2022, habrá que ver la línea que manden desde la Ciudad de México las dirigencias nacionales de los partidos de oposición, sobre todo si se considera que Acción Nacional y el Revolucionario Institucional tienen toda la intención de repetir alianzas en la búsqueda de las gubernaturas. Y que Movimiento Ciudadano llegará revitalizado a ese proceso electoral, tras la victoria del vecino Samuel García.

Acción Nacional estará representado por diputados con poca experiencia legislativa, salvo Mon Marón de Tampico; e Imelda San Miguel y “Moyo” García, los demás se quedaron en el camino y perdieron la reelección.

En todo caso sus esperanzas estarán puestas en que el “Cachorro” Cantú muestre un mejor desempeño que en su anterior paso por el Congreso, o que Carlos Fernández, que llegará por la vía plurinominal, aproveche el bagaje que pudo haber obtenido durante casi cinco años dentro del gabinete estatal.

Al PAN le urge un diputado que, desde la posición de primera minoría, pueda plantar cara a la maquinaria morenista.

CATALEJOS / MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES