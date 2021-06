Denuncian al IMSS Madero; cambian etiquetas y creman por error a abuelito

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Presuntamente fue un “error” del personal del Instituto del Seguro Social cremar el cuerpo de un señor de 82 años, a quien confundieron en el etiquetado señalando que había fallecido de Covid-19.

La nieta del occiso, Cinthia Yolanda Martínez Sánchez aseguró que en ningún momento fueron notificados de que su abuelo sería cremado, sin embargo, existe incertidumbre por parte de la familia, pues no saben si realmente es su familiar o se trata de otra persona.

“Nos van a entregar unas cenizas que no sabemos si son las de mi abuelo. Él murió de cáncer de hígado, queremos saber que fue lo qué pasó, solo nos han dicho hasta ahorita, fue un error del IMSS, llegaron y no encontraron el cuerpo y en esa búsqueda se dieron cuenta de la equivocación”, dijo.

Tras el fallecimiento del señor el pasado miércoles, fue hasta el jueves alrededor de medio día cuando levantaron una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia para proceder legalmente contra la institución a la que acusan de negligencia.

La familia asegura que, no es la primera vez que sucede, pero no dejarán así las cosas, por eso hicieron el llamado a las autoridades, incluyendo al presidente de la república para que despidan a quienes tenga que irse ante semejante irresponsabilidad.

El cuerpo estuvo perdido en las instalaciones por más de 7 horas, aseguraban que no lo encontraban, pero también, indicaron que ya se lo habían entregado a la persona de la funeraria, sin embargo, eso nunca pasó.

“El de la funeraria iba a recoger el cuerpo a las 2 de la tarde, pero le dijeron que se lo habían entregado y dijo que no, que no había recibido nada, se equivocaron en los nombres, hasta las 8 o 9 buscando el cuerpo porque no lo encontraban”.

Tuvieron que pagar 24 mil pesos a la funeraria por el servicio, que consta de: traslado, cremación y la urna. Buscarán una indemnización por este fuerte gasto.

Por otra parte, el director del IMSS no quiso dar la cara para resolver la situación en el momento, todo fue por llamadas telefónicas, fue hasta el día jueves que pudieron hablar con él personalmente, indicó Yolanda Martínez Sánchez.

POR Javier Cortés/ La Razón.