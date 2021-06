Extraen hielo prehistórico de Alpes italianos; investigan cambio climático

ITALIA.- La misión parecía complicada, difícil de terminar, pero lo lograron. Un grupo de científicos pasó cinco días a 4 mil 500 metros de altura en el macizo del Monte Rosa, ubicado en la cordillera de los Alpes, entre Suiza e Italia. Para recolectar trozos de hielo que pueden proporcionar información valiosísima sobre los cambios climáticos que ocurren en la Tierra.

Esta tarea es parte de un proyecto internacional llamado ‘Ice Memory’, que tiene como objetivo “proporcionar ahora y durante las décadas y los siglos venideros, la materia prima y los datos necesarios para los avances científicos y las decisiones políticas que contribuyan a la sostenibilidad y el bienestar de la humanidad”.

Two drilling sites were operative today: the deep core drill and a shallow core drill managed by the CNR-ISP scientists. Contrarily to deep core drilling, a shallow core is obtained mainly with muscle power! A lot was needed to obtain a 14 meter-deep core! #icememory pic.twitter.com/xQX1SGPxlN

— ICE MEMORY (@icememory_) June 4, 2021