Angélica Vale y Salma Hayek consiguen estrella en el paseo de la Fama en Hollywood

MÉXICO.- Salma Hayek y Angélica Vale revelaron en sus redes sociales que recibirán la estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood el próximo año.

Salma Hayek compartió una fotografía en su cuenta de Instagram en donde anunciaba la gran noticia de que próximamente estará en el Paseo de la Fama en Hollywood.

“Hoy estoy combinando una imagen #tbt con una noticia muy reciente, porque esta imagen representa lo sorprendida y feliz que me puse cuando mi equipo me mostró el anuncio de que me han dado la estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Hace unos minutos, gracias a los fans por su apoyo a lo largo de los años”.

Salma Hayek

Salma Hayek fue elegida para tener su estrella dentro de la categoría de películas.

La publicación tuvo más de 445 mil “me gusta” y miles de comentarios tanto de amigos como de fans felicitándola por este gran logro.

Por su parte, Angélica Vale agradeció el apoyo a sus seguidores con una imagen que también compartió en su cuenta de Instagram.

“Esta es la cara de alguien que se acaba de enterar que va a tener su estrella en el Paseo de la Fama de Hololywood”, escribió la actriz mexicana.

Entre las celebridades que la felicitaron estaban: Ernesto Laguardia, Diego Boneta, Sandra Echeverria, Dalilah Polanco, entre otros.

Angélica Vale entró en la categoría de teatro o actuación en vivo.

Otros mexicanos que tienen su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood son: Canelo Álvarez, Juan Gabriel, Pedro Infante, Eugenio Derbez, Dolores de Río, Thalía y José José.

Otros famosos que tendrán su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood

Otras estrellas que recibirán su propia estrella son: Francis Ford Coppola y los actores Macauley Culkin, Willem Dafoe, Michael B. Jordan, Ewan McGregor, Jason Momoa, entre otros.

En el ámbito musical el grupo Los Huracanes del Norte, Black Eyed Peas, DJ Khaled, Avril Lavigne, también recibirán este gran reconocimiento.

