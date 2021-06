EU amplía el cierre fronterizo con México hasta el 21 de julio

Estados Unidos.- Las restricciones fronterizas entre México y Estados Unidos se extenderán hasta el 21 de julio, anunció el Departamento de Seguridad Interna estadounidense.

El Departamento precisó que únicamente están permitidos los viajes esenciales (motivos médicos, de trabajo, motivos comerciales, entre otros).

Ambos países acordaron imponer restricciones desde el 21 de marzo del año pasado, por lo que hasta la fecha ya va un año y 3 meses con la medida.

To reduce the spread of #COVID19, the United States is extending restrictions on non-essential travel at our land and ferry crossings with Canada and Mexico through July 21, while ensuring access for essential trade & travel.

— Homeland Security (@DHSgov) June 20, 2021