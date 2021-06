Latinoamérica tendrá que esperar por Nevertheless, el nuevo k-drama de Netflix

¿Intentaste reproducir el primer capítulo de Nevertheless en Netflix si éxito? Muchos otros fans también están a la espera de ver el nuevo k-drama protagonizado por Song Kang. Aquí te explicamos porqué no puedes ver este contenido en Netflix Latinoamérica.

La plataforma de streaming tenía prevista la fecha de estreno para este domingo 20 de junio, pero solamente en Estados Unidos. De acuerdo con medios, el nuevo dorama llegará a América Latina y España cuando la serie termine su emisión en Corea del Sur.

De hecho, originalmente el k-drama iba a ser transmitido sólo por la cadena coreana JTBC, pero los fans de los actores insistieron tanto en que lo incluyeran en Netflix, que lo terminaron por agregar a su catálogo.

Si no puedes esperar más tiempo para conocer el desenlace entre Park Jae Eon (Song Kang) y Yoo Na Bi (Han So Hee), puedes ver este pequeño avance de JTBC mientras llegan los capítulos a México.

Song Kang roba suspiros

En Nevertheless, el joven actor coreano interpreta a un universitario, el típico “bad boy” que no cree en las relaciones y por eso no intima con ninguna chica. Pero todo cambiará cuando conozca a una nueva estudiante.

Song Kang se ha convertido en la estrella juvenil de Netflix. Actualmente va por su cuarto estreno del año, luego de Sweet Home, Love Alarm 2 y Navillera, todas producciones disponibles en la plataforma de streaming y con subtítulos en español.

Recientemente la cadena JTBC consideró clasificar algunos de los capítulos de la serie “para mayores de 19 años”, algunas fans especularon que habrá escenas “subidas de tono” o quizás tendrán lenguaje no apto para menores.

La duración de Nevertheless será de 10 episodios. La producción también ha revelado barios pósters promocionales que muestran un vistazo a cada uno de los personajes y algunos momentos clave.