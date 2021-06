Derechohabiente del IMSS pide apoyo para comprar medicinas que no le surten

Altamira.- Debido a que el Instituto Mexicano del Seguro Social a través de la Clínica 10 del IMSS y del Hospital 6 no le abastece de los medicamentos que necesita para controlar su bipolaridad, Sara Beatriz Mondragón Ramírez tiene que salir a la calle a pedir apoyo económico para comprarlos.

Habitante de la calle Laguna de la Tortuga del fraccionamiento Los Sábalos en Altamira, señala sólo la traen vuelta y vuelta en el hospital y no le entregan estos medicamentos que ella necesita.

“Son medicamentos que no me han surtido desde hace dos meses en el Seguro Social y yo ando pidiendo una ayuda económica para poderlos comprar”, dijo.

Explicó que ella tiene ya 22 años con esta enfermedad de trastorno de bipolaridad y requiere de estos medicamentos ya que de no tomarlos incluso se puede hacer daño a ella misma.

La señora de 65 años indicó que el costo de los medicamentos que necesita es de 2, 000 pesos y no tiene la forma de poder comprarlos, por lo que no tuvo otra opción que salir a las calles de Altamira y pedirle ayuda de la población.

Con su receta en mano la señora Sara, camina en las calles de Altamira para juntar dinero y comprar estas medicinas que son Levomepromazina, Biperideno y Haloperidol.

Si usted puede apoyarla, puede comunicarse con la señora Sara Beatriz al celular 833 112-19-76.

Por Silvia Mejía