Descubre cómo cambiar la hora de tus mensajes en WhatsApp

MUNDO.- Últimamente se ha difundido un tip sobre WhatsApp, la cual permite cambiar la hora de los mensajes que has enviados, por tal motivo a continuación te explicamos paso a paso cómo usarlo.

Debes saber que si por alguna razón necesitas modificar la hora de los mensajes, hay una función que puedes usar en los dispositivos iOS y Android.

Hay que mencionar que este truco solamente funciona tras su configuración, por lo que los mensajes enviados antes de hacerlo no se modificarán.

A continuación te decimos qué pasos debes pasar: Lo primeros que debes hacer es ingresar al menú “Ajustes” desde tu teléfono móvil, luego da clic en la opción “General” o “Accesibilidad”. Posteriormente selecciona “Fecha y hora” y busca el botón “Definir automáticamente” y desactívalo.

Finalmente coloca la hora que desees e ingresa a WhatsApp y envía el mensaje y tus contactos la recibirán con la nueva hora que estableciste.

