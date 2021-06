Metallica anuncia colaboraciones con Miley, JBalvin, Mon Laferte y otros artistas

ESTADOS UNIDOS.- Metallica anunció el lanzamiento de un nuevo disco: The Metallica Blacklist.

Este álbum estará compuesto por 12 canciones y contará con la participación de 53 artistas, de acuerdo con el anuncio que la banda hizo en sus redes sociales.

Formarán parte del álbum Miley Cyrus, Mon Laferte, Ha*Ash, St. Vincent, Alessia Cara & The Warning, Rina Sawayama e Imelda May, entre otras artistas.

También participarán Juanes, Royal Blood, José Madero, J Balvin, Elton John, Mac DeMarco, Instituto Mexicano del Sonido, entre otros.

Estará disponible a partir del 10 de septiembre de este año y todas las ganancias serán para la caridad.

Las canciones que aparecerán en este disco son: Enter Sandman, Sad but True, Holier Than Thou, The Unforgiven, Wherever I May Roam, Don’t Tread on Me, Throught the Never, Nothing Else Matters, Of Wolf and Man, The God that Failed, My Friend of Misery y The Struggle Within.

En redes sociales, una avalancha de memes y reacciones por el relanzamiento del álbum no se hizo esperar:

Los metaleros viendo la lista de artistas del Blacklist 30 años de Metallica que incluye a Mon Laferte, Juanes, José Madero (Pxndx), J Balvin y más. pic.twitter.com/8gASYt9GOs — Amigobvio ???? (@amigobvio) June 22, 2021

Disco nuevo de Metallica // son covers hechos por J Balvin, Mon Laferte, Miley Cyrus, Juanes… pic.twitter.com/r5uo8dXBlI — Maxso. (@maxsomenos) June 22, 2021

Todos los metaleros viendo que Miley Cyrus, J Balvin, Juanes, José Madero, Ha*Ash y Mon Laferte, estarán en el disco del 30 aniversario de Metallica ???? pic.twitter.com/65PobyJmkx — Susana Distancia (@susaan_25) June 22, 2021

Los fans r0cKeRoZ de Metallica al ver que sacaran un disco con Ha-Ash, J Balvin, Pepe Madero, Juanes, Miley Cyrus y demás. pic.twitter.com/UovaNVUecs — ghostcolour (@ghostcolour) June 22, 2021

Metallica con J Balvin, Juanes, Mon Laferte, etc ???????????? Los Metaleros: pic.twitter.com/bxD1314zS2 — Juan D' (@judediso) June 22, 2021

Los Metaleros viendo cómo Metallica invitó a J Balvin, José Madero y Juanes a su álbum de covers. pic.twitter.com/BZZRit58sU — Rafa Romero (@rafuunka) June 22, 2021

Aún así, pienso escuchar las nuevas versiones de Metallica pic.twitter.com/ni2C8bf0RW — La Abuela García®™ (@rthur_013) June 22, 2021

J Balvin también está entre los artistas que hicieron un cover para el disco de Metallica pic.twitter.com/28jJJ2BR12 — Picardi B (@_Ummagummas) June 22, 2021

Nadando en las lagrimas de los metaleros ofendidos porque J Balvin y Miley Cyrus están incluidos en el nuevo álbum de Metallica: pic.twitter.com/rIxFAHif6G — Cuervo (@cuervoo_xx) June 22, 2021

J Balvin va a estar en el álbum de Metallica . Los metaleros después de reírse de reggaeton y decir q no es música, además de creerse superiores : pic.twitter.com/LRPLmasNnV — Mr. X (@L34NR) June 22, 2021

Para todos los que les duele que Ha*Ash esté en el nuevo disco de Metallica: pic.twitter.com/PFvg1nbpnA — ???????????????????? ???????????????????????? || 3 days☁️ (@hanna_s_cookies) June 22, 2021

Los de Ghost conviviendo con las de Ha Ash en la grabación de los covers de Metallica. pic.twitter.com/72qvV3KcpT — El Camarada De La Gorra ???? (@DiamondRuelas) June 22, 2021

J Balvin va a estar en el nuevo álbum de #Metallica. pic.twitter.com/InM9dKC5QG — Axel R. (@FelipeRecinos1) June 22, 2021

Los Metaleros viendo cómo Metallica invitó a J Balvin, José Madero y Juanes a su álbum de covers. pic.twitter.com/OdGutbIg5b — Juan Crazy Heart (@leoncrazyheart) June 22, 2021

CON INFORMACIÓN DE EL FINANCIERO