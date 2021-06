La mayoría de los negocios le han “aflojado” a las medidas : Coepris

SUR.- La Coordinación Contra Riesgos Sanitarios de la zona reconoció que la mayoría de los negocios de Tampico y Madero han aflojado en las medidas anti COVID.

Han dejado de checar la temperatura, de dar gel anti bacterias y están permitiendo aglomeraciones, Blas Rodriguez Altamirano, coordinador de esta dependencia.

“Se están relajando mucho y los estamos invitando a que regresen con las medidas preventivas, estamos tratando de no dañar más al comercio , la economía de la ciudad está muy golpeada,entonces llegar y darles un palazo no es lo que creo que corresponde ahorita, tenemos que volver a salir a apretar y en caso de que no lo haga tendremos que amonestar” dijo .

Expresó que está muy golpeada la economía, por lo cual buscan no estar afectando a la economía de cada uno de los negocios qué hay en estos dos municipios .

Por Por Mario Prieto/ La Razón.